Carolin Simon inscrit le ‘But de l’année 2019’

Était-ce une malicieuse frappe lointaine, ou un centre manqué ? Qu’importe la réponse : Carolin Simon remporte le vote du ‘But de l’année 2019’ de l’équipe d’Allemagne féminine grâce à sa superbe réalisation face au Chili le 30 mai dernier.

Sur les 50 buts inscrits en 2019, sept furent sélectionnés pour le vote en ligne démarré en décembre. Avec 48,2% des voix, le but de Carolin Simon l’emporte largement. Avec 12,7% chacune, Sara Doorsoun et Alexandra Popp se partagent la deuxième place pour leurs buts contre le Monténégro (10-0) le 31 août et contre l’Angleterre (2-1) à Wembley le 9 novembre.

DFB.de remercie l’ensemble des participants !

[dfb]