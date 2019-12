Capitaine Tah : « Nous qualifier pour les Jeux Olympiques »

L’EURO U21 en Italie et Saint-Marin débute ce lundi pour l’équipe d’Allemagne espoirs, avec le Danemark comme premier adversaire (21h). Pour DFB.de, le capitaine Jonathan Tah a évoqué l’état d’esprit du groupe, son rôle de leader et le premier adversaire qui se profile.

DFB.de : Comment s’est déroulée votre arrivée en Italie et comment l’équipe aborde-t-elle ce tournoi ?

Jonathan Tah : Nous sommes bien arrivés au camp de base et sommes impatients de débuter. L’équipe s’est très bien préparée ces derniers jours, et Lukas (Klostermann, ndlr) est arrivé en pleine forme en provenance de l’équipe A. Tout le monde est chaud.

DFB.de : Comment s’est passé votre retour chez les U21, après votre passage chez les A ?

Jonathan Tah : Ce n’est pas un problème pour moi. J’étais très concentré sur les objectifs de l’équipe d’Allemagne en qualification pour l’EURO, et aujourd’hui je suis de retour chez les U21 en tant que capitaine, dans l’objectif de disputer un bon EURO. Je connais mes coéquipiers ici depuis plusieurs années, nous avons traversé les mêmes sélections de jeunes. Nous avons la possibilité de franchir une nouvelle étape et de faire quelque chose de grand.

DFB.de : Comment voyez-vous votre rôle de leader ?

Jonathan Tah : D’un côté, je suis toujours ouvert et prêt à discuter avec tout le monde. Chacun peut venir me parler, en cas de question, de problème ou d’idée pour l’équipe ; la communication au sein de l’équipe et avec les entraîneurs est très importante. Et de l’autre côté

, je veux montrer mes qualités sur le terrain et remplir mon rôle de leader via mes performances.

DFB.de : Comment jugez-vous l’expérience que vous procurera cet EURO U21 ?

Jonathan Tah : Elle est très importante. J’étais en France pour l’EURO 2016, mais je n’ai pas joué. Et j’ai manqué l’EURO U21 en 2017 sur blessure ; j’aurais aimé être de la partie lorsque l’Allemagne a remporté le titre. Ces tournois sont des moments spéciaux que l’on n’oublie jamais dans une carrière. Ils permettent de grandir sportivement et humainement.

DFB.de : Vous débutez le tournoi ce lundi face au Danemark. Qu’attendez-vous comme adversaire ?

Jonathan Tah : Les 12 équipes présentes méritent leur place, il n’y a aucun adversaire facile. Ce sera important de débuter par une victoire. Pour cela, face à des Danois bien regroupés, il faudra tout donner. Nous voulons être présents en demi-finale et ainsi nous qualifier pour les Jeux Olympiques.

[dfb]