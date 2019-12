C1 : Le Bayern contre Besiktas en huitièmes de finale

Le FC Bayern Munich, dernier club allemand en lice en Ligue des champions, affrontera Besiktas Istanbul, champion de Turquie en titre, en huitièmes de finale. Le Rekordmeister allemand recevra d’abord les Turcs le 20 février 2018 à l’Allianz Arena puis ira à Istanbul le 14 mars 2018. Les deux autres représentants allemands, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, ont tous les deux été éliminés lors de la phase de groupes en terminant à la troisième place.

L’international Toni Kroos et le Real Madrid, tenants du titre, seront opposés à Julian Draxler et le Paris Saint-Germain. Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone rencontreront Antonio Rüdiger et Chelsea. Leroy Sané et Ilkay Gündogan joueront avec Manchester City contre le FC Bâle, Sami Khedira et Benedikt Höwedes seront opposés à Tottenham Hotspur avec la Juventus Turin. Enfin, Emre Can et Liverpool affronteront le FC Porto.

Les huitièmes de finale de Ligue des champions

Juventus Turin – Tottenham Hotspur

FC Bâle – Manchester City

FC Porto – Liverpool FC

FC Séville – Manchester United

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk – AS Rome

Chelsea FC – FC Barcelone

FC Bayern Munich – Besiktas Istanbul

Ligue Europa : le BVB contre l'Atalanta, Leipzig contre Naples

En seizièmes de finale de la Ligue Europa, le Borussia Dortmund affrontera l'Atalanta Bergame d'abord à domicile. Le RB Leipzig sera également opposé à un pensionnaire de Serie A, le SSC Naples.

Arsenal et ses internationaux allemands Mesut Özil, Per Mertesacker et Shkodran Mustafi se déplaceront chez le club suédois d'Östersunds FK avant de recevoir à l'Emirates Stadium au match retour. Les matchs aller auront lieu le 15 février 2018 et les matchs retour le 22 février.

Les seizièmes de finale de Ligue Europa

Borussia Dortmund – Atalanta Bergame

OGC Nice – Lokomotiv Moscou

FC Copenhague – Atlético Madrid

Spartak Moscou – Athletic Bilbao

AEK Athènes – Dynamo Kiev

Celtic Glasgow – Zenit Saint-Pétersbourg

SSC Naples – RB Leipzig

Étoile rouge Belgrade – CSKA Moscou

Olympique lyonnais – Villarreal CF

Real Sociedad – Red Bull Salzbourg

Partizan Belgrade – VIktoria Plzeň

FCSB – Lazio Rome

Ludogorets Razgrad – AC Milan

FK Astana – Sporting CP

Östersund FK – Arsenal FC

Olympique de Marseille – SC Braga

[dfb]