But de l'année : le 4-0 de Svenja Huth contre la France

Un véritable bouquet final ! Le dernier but de l’équipe d’Allemagne féminine en 2017, celui de Svenja Huth à la 53e minute d’Allemagne-France le 24 novembre dernier, a été élu But de l’année 2017 par les internautes. La frappe lointaine spectaculaire de la joueuse de 26 ans a été choisie par 35,4% des participants au vote sur le site web du Fan-club de la Nationalmannschaft. En interview pour DFB.de, l’attaquante du Turbine Potsdam déclare n’avoir « jamais inscrit un but comme celui-là avant. »

Les résultats du vote pour le But de l’année 2017 de l’équipe d’Allemagne féminine a placé le but de Svenja Huth largement en tête avec 35,4% des voix. Le but du 5-0 de Tabea Kemme face à la Slovénie (16 septembre 2017) termine deuxième avec 14,8%. Leonie Maier et son but du 3-1 face au Brésil le 4 juillet 2017 complètent le podium avec 14,4% des voix.

DFB.de : Deux de vos buts inscrits l’an dernier étaient sélectionnés pour l’élection du but de l’année 2017. C’est finalement votre réalisation pour le 4-0 face à l’équipe de France qui a fini en tête. Heureuse ?

Svenja Huth : Très heureuse, c’est évidemment un grand honneur. 2017 est aussi l’année de mes premiers buts en équipe d’Allemagne, c’est donc ma toute première récompense de ce type. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi.

DFB.de : Quel souvenir avez-vous de ce but ?

Svenja Huth : Le ballon part du milieu du terrain, arrive dans ma direction et je remarque immédiatement que la gardienne est un peu trop avancée. Je n’ai pas beaucoup réfléchi et j’ai tenté. Fort heureusement le ballon effleure le bas de la barre transversale avant de rentrer.

DFB.de : Était-ce le plus beau but de votre carrière jusqu’ici ?

Svenja Huth : Je n’avais encore jamais inscrit un but comme celui-là avant, je vais donc m’en souvenir longtemps, d’autant plus avec cette récompense. Mais en tant qu’attaquante, je dois dire que la beauté du but n’est pas si importante pour moi. Peu importe la manière, il faut que ça finisse dans le but (rire).

DFB.de : Est-il possible de travailler quelque chose comme ça à l’entraînement, ou est-ce l’intuition de la buteuse qui a parlé ?

Svenja Huth : On tente souvent ce genre de choses à l’entraînement, bien sûr. Ce qui n’empêche pas le ballon de finir largement au-dessus du but de temps à autre (rire). C’est donc d’autant plus beau de l’avoir réussi en match.

Vidéo : le but de Svenja Huth à 01 :43.

