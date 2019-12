But de Kimmich mais défaite du Bayern face au Real

La route est encore longue pour le Bayern Munich. Afin de disputer la finale de la Ligue des champions, le Rekordmeister devra inverser le résultat du match aller, disputé mercredi soir et perdu sur le score de 2-1 (1-1) face au Real Madrid de Toni Kroos. Le match retour au stade Santiago Bernabeu de Madrid aura lieu mardi prochain (20h45).

Sous les yeux du sélectionneur national Joachim Löw, Joshua Kimmich a ouvert le score à la 28e minute pour les Bavarois. Marcelo (44e) et Marco Asensio (57e) ont ensuite tour à tour marqué contre le cours du jeu pour les Merengue contre des Munichois en grand manque de réalisme face au but. Dès la première mi-temps, Arjen Robben et Jérôme Boateng ont tour à tour dû quitter le terrain sur blessure.