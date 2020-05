Bundesliga : possibilité de finir en juillet

Les 36 clubs de Bundesliga 1 et 2 se sont réunis jeudi lors d’une réunion extraordinaire de la DFL par visioconférence pour discuter de l’impact du coronavirus. Il a été décidé à l’unanimité que la saison en cours serait disputée jusqu’à la fin, même si les matchs doivent être joués après le 30 juin. La seule chose qui pourrait remettre en cause cette décision serait une interdiction pure et simple de la part des responsables politiques.

Nouvelles réglementations

Une nouvelle réglementation va être développée dans les deux prochaines semaines pour prévoir une nouvelle interruption de la saison. Le sujet a été discuté en détail mercredi lors des réunions concernant les première et deuxième divisions, mais n’a pas été abordé en profondeur lors de l’assemblée générale de la DFL. Celle-ci a tout de même décidé d’inclure le plan médico-logistique développé par la « Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb » (Groupe de travail médecine du sport/journées de matchs extraordinaires) sous la direction du docteur Tim Meyer ainsi que le „Manuel d’information pour le diagnostic et le monitoring des entraînements et des matchs de Bundesliga 1 et 2“ dans le règlement. Les deux documents sont donc juridiquement contraignants pour les 36 clubs.

Les clubs ont également accepté la proposition de l’IFAB et de la FIFA de permettre le remplacement de cinq joueurs , en trois occasions par match seulement, pour ne pas perturber la fluidité du jeu. Lors des matchs retours pour la relégation, les deux équipes auront aussi une quatrième possibilité, à la pause entre le temps réglementaire et la prolongation ou pendant la mi-temps des prolongations. La "Commission du football" de la DFL recommande qu'un maximum de deux joueurs soient remplacés en même temps.

En outre, le statut de la ligue a lui aussi été modifié . Le comité exécutif de la DFL peut maintenant déterminer la date de fin du championnat pour la saison 2019/2020 et celle du début de la saison prochaine, en tenant toujours compte des spécifications de la FIFA et de la DFB. Le comité peut également modifier les dates des périodes de transferts pour la saison 2020/2021, dans le respect du cahier des charges de la FIFA.

Il sera aussi possible durant la saison 2019/2020 qu’un match soit joué dans un autre stade , pour des raisons de sécurité, des raisons juridiques ou logistiques, en cas de découverte d’un nouveau cluster dans une région. Cette nouveauté permet plus de flexibilité à court terme pour assurer le bon déroulement des journées de championnat.