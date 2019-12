Bundesliga féminine : Wolfsburg sacré champion d’Allemagne, le Bayern termine second

Les filles du Bayern Munich se sont imposées aujourd’hui lors de la 22ème et dernière journée de l’Allianz Frauen-Bundesliga face au FFC Francfort sur le score 1-0 grâce à un but de l’internationale allemande Sara Däbritz. Grâce à cette victoire, les Bavaroises ont assuré leur deuxième place au classement et validé leur qualification pour la prochaine Women’s Champions League. Le SC Freiburg, autre prétendant à cette deuxième place avant cette dernière journée n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face au SGS Essen. Les Fribourgeoises terminent ce championnat sur la troisième marche du podium.

Déjà sacrées championnes d’Allemagne avant même cette dernière journée, les joueuses VfL Wolfsburg ont dû se contenter d’un match nul 0-0 à domicile face au FC Cologne pour fêter leur titre. Le trophée leur a été remis à l’issue de la rencontre des mains de Hannelore Ratzeburg, la vice-présidente de la Fédération allemande de football (DFB), et de Margit Stoppa, la dirigeante de l’Allianz Frauen-Bundesliga.