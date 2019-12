Brandt élu Homme du match contre le Pérou

La Mannschaft a remporté 2-1 son match amical face au Pérou dimanche dernier. Après le match nul et vierge contre la France en ouverture de la Ligue des nations, les hommes de Joachim Löw se sont procurés de nombreuses occasions de but à Sinsheim. Julian Brandt a égalisé à la 25e minute d’un tir piqué. Le joueur du Bayer Leverkusen a convaincu les fans avec sa prestation et a été désigné Homme du match.

Brandt a reçu 36,5% des voix. Le néo-international Nico Schulz, auteur du but de la victoire, prend la deuxième place du vote (18,9%). Toni Kroos (Real Madrid) est troisième avec 15,5%.

DFB.de remercie tous les votants pour leur participation !

[dfb]