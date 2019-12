Bon départ : la Belgique vainc le Panama

La Belgique a fait une bonne entame de Coupe du Monde en battant les novices panaméens sur un score de 3-0. Dries Mertens (47e min.) et Romelu Lukaku (69e et 75e min.) ont inscrits les buts qui ont permis à l’équipe de Roberto Martinez de s’imposer à Sotchi.

« Le premier match est toujours le plus difficile. Toutes les équipes veulent montrer ce qu’elles savent faire. » a réagi Kevin de Bruyne. « Nous devions faire notre travail, seule la victoire comptait au final ». L’entraîneur du Panama Hernan Gomez a déclaré : « Nous avons affronté une très bonne équipe. Nous avons bien contenu la plupart de leurs phases de jeu, mais avons manqué de réalisme. Malheureusement, les erreurs se sont accumulées en deuxième mi-temps.»

Dries Mertens marque le plus beau but du match (47e min. ) grâce à une reprise de volée fulgurante à 16 mètres des cages. Avec un centre de l’extérieur du pied droit, Kevin de Bruyne dépose un caviar sur la tête de Romelu Lukaku pour le deuxième but des Diables Rouges (69e min.). Ce dernier s’offre ainsi un doublé à la 75e minute avec un ballon piqué qui laisse le gardien impuissant.

Lors de la deuxième journée du groupe G, la Belgique jouera ce samedi contre la Tunisie à 14h. L’Angleterre affrontera le Panama un jour plus tard, à 14h.