Blessé, Lars Stindl ne disputera pas la Coupe du monde

L’international allemand du Borussia Mönchengladbach Lars Stindl a contracté une sérieuse blessure capsulaire et ligamentaire à la cheville gauche lors du match de Bundesliga face à Schalke 04, samedi après-midi. La syndesmose est notamment touchée ; Stindl sera opéré aujourd’hui et manquera plusieurs semaines de compétition.

Vainqueur de la Coupe des confédérations avec la Mannschaft l’été dernier (3 buts, dont celui de la victoire en finale face au Chili) et toujours présent aux rassemblements de l’équipe de Joachim Löw cette saison, Stindl ne sera pas rétabli à temps pour disputer la Coupe du monde en Russie (14 juin – 15 juillet 2018). « C’est très dur de se blesser si gravement à ce moment de la saison », a déclaré le milieu offensif du Borussia. « Je ne peux plus aider mon équipe dans le sprint final, et mon rêve de disputer le Mondial a lui aussi pris fin. »