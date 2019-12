Bilan face au Mexique : onze matchs, une défaite

L’adversaire : L’équipe nationale du Mexique a disputé le premier match de son histoire le 1er janvier 1923 (victoire 3-2 face au Guatemala). La plus grande victoire du Mexique est un succès 13-0 contre les Bahamas le 28 avril 1987. Sa plus lourde défaite est quant à elle survenue le 10 mai 1961 face à l’Angleterre. Les Mexicains s’étaient alors inclinés sur le score de 8-0. Le joueur le plus capé de la sélection mexicaine est Claudio Suarez avec 177 sélections. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection est lui toujours en activité et le Mexique pourra compter sur lui en Russie lors de cette Coupe du Monde. Il s’agit de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito (49 buts en 101 sélections). Les Mexicains prennent part de façon très régulière à la Coupe du Monde. C’est la 16ème de fois de son histoire que la sélection mexicaine participe à un Mondial. Lors des deux Coupes du Monde organisées sur son sol, le Mexique a à chaque réalisé sa meilleure performance dans un Mondial. Par deux fois, les Mexicains ont atteint les quarts de finale en 1970 et 1986, ce qui constitue à ce jour leur record dans la compétition.

Le plus grand stade de la compétition : Le stade Loujniki de Moscou est la plus grande des douze enceintes qui accueillent les matchs de la Coupe du Monde 2018. Le stade moscovite dispose de 81 000 places assises intégralement couvertes. Avec 12 millions d’habitants, Moscou est la deuxième plus grande ville d’Europe derrière Istanbul et ses 15 millions d’habitants.

Duel à sens unique en Coupe du Monde : L’Allemagne et le Mexique se sont rencontrés à trois reprises en phase finale de Coupe du Monde. La Mannschaft s’est à chaque fois imposée face à la sélection aztèque : 2-1 en 1998 en huitième de finale du Mondial en France, 4-1 en 1986 en quart de finale du Mondial mexicain et 6-0 en 1978 en Argentine.

Un solide bilan : L’Allemagne n’a pas perdu qu’un seul de ses 11 duels face au Mexique (5 victoires et 5 matchs nuls lors des dix autres rencontres). La seule défaite des Allemands face aux Mexicains a eu lieu à Mexico en juin 1985 lors d’un match amical. La Mannschaft s’était alors inclinée sur le plus petit des scores.

Dimanche, la Mannschaft défie le Mexique à Moscou (17h) pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2018. Une victoire d’entrée et la Mannschaft débuterait de la meilleure des façons sa mission « défense du titre ». Par le passé, la sélection allemande s’est la plupart part du temps réveillée au bon moment lors de ses matchs d’ouverture de Coupe du Monde. De plus, le bilan des confrontations avec l’adversaire de ce soir penche clairement en la faveur des hommes de Joachim Löw. DFB.de vous a réuni les principales infos et statistiques concernant l’historique des Allemagne/Mexique.

Duel en Coupe des Confédérations : Les deux dernières rencontres entre les deux pays ont toutes les deux eu lieu en Coupe des Confédérations. La Mannschaft s’était imposée en 2005 à Leipzig lors du match pour la troisième place face au Mexique. Les hommes de Jürgen Klinsmann l’avaient emporté 4-3 après prolongations. La Mannschaft a une nouvelle fois pris le dessus sur la sélection mexicaine l’été dernier en Russie lors de la Coupe des Confédérations 2017. Les coéquipiers de Julian Draxler s’étaient imposés 4-1 en demi-finales.

Quasi invincible en match d’ouverture : La Mannschaft s’est la plupart du temps montrée intraitable lors de ses entrées en lice en Coupe du Monde. Les Allemands se sont inclinés une seule un unique fois dans leur histoire lors de leur entrée en matière dans un Mondial, il s’agit d’une défaite 2-1 survenue en 1982 en Espagne face aux solides outsiders algériens. La Mannschaft était tout de même parvenue à se hisser jusqu’en finale cette année-là. En 13 matchs d’ouverture de Coupe du Monde, la Mannschaft a inscrit 47 buts (3,6 par match). Lors de ses cinq dernières entrées en lice, l’Allemagne a toujours marqué au moins deux buts. Mieux, elle a même au moins marqué à quatre reprises lors de ses quatre derniers matchs d’ouverture (20 buts en tout sur ses quatre dernières entrées en lice).

Une date bien connue : L’Allemagne a déjà disputé 10 matchs un 17 juin en compétitions internationales. Le bilan de ces matchs est de sept victoires, un match nul et deux défaites. Pour leur premier match dans le Mondial 1954, première marche vers le « Miracle de Berne », l’Allemagne avait pris le meilleur sur la Turquie en s’imposant 4-1. Une défaite amère est également survenue un 17 juin, il s’agit du match face à l’Italie en en demi-finale du Mondial 1970. Dans ce match qualifié de « match du siècle », la Mannschaft s’était inclinée 4-3 après prolongations.

Marquez dans les pas de Matthäus : L’ancien international mexicain Antonio Carbajal est le seul joueur aux côtés de Lothar Matthäus à avoir disputé cinq Coupes du Monde. Rafael Marquez, le défenseur central mexicain, pourrait égaler ce record en Russie en cas d’apparition sur le terrain. Né le 13 février 1979, l’ancien défenseur de l’AS Monaco et du FC Barcelone est le joueur le plus âgé de la sélection mexicaine présente en Russie.

Mexicains de Bundesliga : Marco Fabian et Carlos Salcedo, tous deux joueurs de l’Eintracht Francfort, figurent dans le groupe mexicain. Tout comme Chicharito, Andres Guardado a également déjà porté le maillot du Bayer Leverkusen.

Dernière défaite en Coupe du Monde : L’Allemagne a remporté sept de ses huit derniers matchs de Coupe du Monde (un match nul 2-2 face au Ghana en poule en 2014). La dernière défaite de la Mannschaft dans la compétition remonte à la demi-finale de 2010 perdue 1-0 face aux futurs champions du monde espagnols.

Invaincue depuis 15 matchs en compétitions : L’Allemagne a remporté 14 de ses 15 derniers matchs en compétitions en concédant seulement un match nul, c’était face au Chili lors de la Coupe des Confédérations 2017 en Russie (1-1). La dernière défaite de la Mannschaft remonte à la demi-finale de l’EURO 2016 face à la France perdue 2-0 au stade Vélodrome de Marseille. Il s’agit également du dernier match en compétition dans lequel l’Allemagne n’est pas parvenue à trouver le chemin des filets. Depuis, la Mannschaft a inscrit 55 buts en 15 matchs (3,7 buts par match) et a encaissé seulement neuf buts (0,6 par match). L’Allemagne a seulement une fois concédé plus d’un but dans un match, c’était lors de la victoire 3-2 face à l’Australie lors de la dernière Coupe des Confédérations.

Répétition générale réussie : Après cinq rencontres sans victoires en amical, la Mannschaft a remporté son dernier match de préparation face à l’Arabie saoudite à Leverkusen. Avant ce match, la Mannschaft restait sur trois matchs nuls et deux défaites. Les hommes de Joachim Löw ont inscrit seulement six buts lors de leurs six derniers matchs.

Répétition générale décevante : Lors de ses huit derniers matchs, la sélection mexicaine a enregistré seulement deux défaites (quatre victoires et deux matchs nuls). Le Mexique s’est incliné 1-0 en mars dernier face à la Croatie puis 2-0 face au Danemark pour son dernier match de préparation avant le coup d’envoi du Mondial russe.

Cercle fermé : Thomas Müller, Sami Khedira et Mesut Özil disputeront chacun leur troisième Coupe du Monde. En cas de but(s) de leur part, les trois champions du monde 2014 entreront dans le cercle fermé des joueurs allemands ayant inscrit au moins un but dans trois Coupes du Monde différentes. Seuls Uwe Seeler (de 1958 à 1970) et Miroslav Klose (de 2002 à 2014) ont trouvé le chemin des filets dans quatre éditions différentes du Mondial. En cas de but(s), Thomas Müller, Sami Khedira et Mesut Özil rejoindraient Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann.

La chasse au record : En cas de victoire cet après-midi face au Mexique, l’Allemagne pourrait établir un nouveau record personnel. Il s’agirait alors de sa sixième victoire consécutive en match de Coupe du Monde. Seuls l’Italie (sept en 1934 et 1938) et le Brésil (11 en 2002 et 2006) ont déjà fait mieux dans l’histoire des Coupes du Monde.