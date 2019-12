Doublé : Lukas Podolski et l'Allemagne éliminent la Suède en 2006

Bierhoff et Klinsmann, buteurs face au Mexique en 1998

Bilan en Coupe du monde contre nos futurs adversaires

L’équipe d’Allemagne a déjà vécu de belles choses face à ses futurs adversaires du premier tour de la Coupe du monde 2018 en Russie. En neuf matchs contre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, la Mannschaft s’est imposée huit fois et n’a concédé qu’une défaite qui remonte à presque 60 ans : c’était pendant la Coupe du monde 1958, face aux Suédois (défaite 1-3 en demi-finale).

Deux revanches ont eu lieu depuis lors, à chaque fois à domicile : une victoire 4-2 lors du Mondial 1974 et une victoire 2-0 en demi-finale du Mondial 2006, grâce à deux buts signés Lukas Podolski. Les deux équipes s’étaient également affrontées en 1934, pour une victoire allemande sur le score de 2-1.

Trois victoires en trois matchs contre le Mexique

Le bilan contre les Mexicains est quant à lui parfait : un succès 6-0 au premier tour de la Coupe du monde 1978, puis une victoire bien plus serrée aux tirs au but (4-1) en quart de finale de l’édition 1986. L’Allemagne réunifiée s’impose ensuite une troisième fois lors du Mondial 1998 en France, au stade des huitièmes de finale, grâce à un but d’Oliver Bierhoff à la 87e minute.

La Corée du Sud a affronté l’Allemagne à deux reprises en phase finale, pour deux défaites : il y a 23 ans aux USA sur le score de 2-3 lors du premier tour, puis en demi-finale de sa Coupe du monde à domicile en 2002 (0-1) sur un but de Michael Ballack.

