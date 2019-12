Bilan des duels Allemagne-Brésil

Trois mois avant le début de la 21e Coupe du monde de la FIFA en Russie (14 juin – 15 juillet), la Mannschaft affronte ce soir l’équipe du Brésil (20h45) au stade olympique de Berlin. Il s’agit de la 23e confrontation entre l’Allemagne et la Seleção. DFB.de revient sur ce classique.

5 SUR 22 : Le Brésil, quintuple champion du monde, a remporté 12 des 22 duels l’ayant opposé à l’Allemagne, pour 5 matchs nuls et 5 victoires allemandes. Néanmoins, aucune autre équipe européenne n’est parvenue à battre le Brésil aussi souvent. Si l’Allemagne n’a battu le Brésil que deux fois en 17 confrontations entre décembre 1968 et juin 2005, elle reste aujourd’hui sur deux victoires de rang avec une différence de buts de 10-3.

MIEUX À DOMICILE : Quatre des cinq victoires de l’Allemagne face au Brésil se sont produites sur le sol allemand ; la seule exception est la victoire 7-1 en demi-finale du dernier Mondial. En outre, la Mannschaft a remporté huit de ses 10 derniers matchs devant son public, avec seulement quatre buts concédés.

BELO HORIZONTE : Le 8 juillet 2014, Brésil et Allemagne s’affrontaient pour une place en finale du Mondial brésilien. Après 90 minutes, le score final était de 7 à 1 pour les hommes de Joachim Löw ; le Brésil n’avait plus connu pareille défaite depuis celle face à l’Uruguay lors du Campeonato Sudamericano de 1920 (6-0). Il s’agissait également de la plus lourde défaite de l’histoire du Brésil à domicile et de la plus large victoire dans une demi-finale de Coupe du monde. Les cinq premiers buts allemands, inscrits au cours des 29 premières minutes de la rencontre, représentent eux aussi un nouveau record qui appartenait jusque-là à la Yougoslavie, cinq fois buteuse en l’espace de 30 minutes face au Zaïre au Mondial 1974 (9-0 score final). Cette victoire 7-1 est la deuxième plus large victoire de l’Allemagne en Coupe du monde après son 8-0 face à l’Arabie Saoudite en 2002.

16 BUTS : Miroslav Klose est le meilleur buteur de l’histoire des coupes du monde avec 16 réalisations. Son 16e but était celui du 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde 2014 face au Brésil, un but qui lui a permis de passer devant le Brésilien Ronaldo en tête de ce classement prestigieux.

NEUF COUPES DU MONDE : Le Brésil (cinq titres mondiaux) et l’Allemagne (quatre, à égalité avec l’Italie) sont les nations les plus titrées en coupe du monde.

RECORD EN VUE : L’Allemagne est actuellement invaincue depuis 22 matchs ; un de plus, et le record établi par la Mannschaft entre juin 1996 et février 1998 sous Berti Vogts serait battu.

BUTEURS MULTIPLES : Les sept derniers buts de l’équipe d’Allemagne ont été inscrits par sept joueurs différents : Thomas Müller, Lars Stindl, Timo Werner, Emre Can, Leon Goretzka, Antonio Rüdiger et Sandro Wagner.

JEROME BOATENG : Le défenseur central pourrait honorer ce soir sa 70e sélection en équipe d’Allemagne.

PROGRESSER À BERLIN : L’Allemagne n’a remporté que deux victoires sur ses huit derniers matchs disputés au stade olympique de Berlin (quatre matchs nuls, deux défaites). Le dernier duel fut remporté par l’Angleterre (3-2) le 26 mars 2016. Aucune autre ville n’a vu perdre l’équipe d’Allemagne aussi souvent que Berlin.

[dfb]