Bilan contre l’Arabie Saoudite : deux victoires et 11-0 buts

La répétition générale avant le départ en Russie : à l’occasion du dernier test avant le début de la Coupe du monde, la Mannschaft rencontrera l’Arabie Saoudite vendredi (à partir de 19h30) à Leverkusen. À la Bay-Arena et à peine une semaine avant le début de la compétition, le sélectionneur Joachim Löw veut se faire une dernière idée de l’effectif dont il dispose et si possible, partir en Russie sur une victoire. Cela sera la troisième fois que l’Allemagne rencontre l’Arabie Saoudite qui affrontera la Russie le 14 juin dans le match d’ouverture de la compétition. DFB.de a rassemblé les faits marquants des matchs contre ce pays désertique.

VICTOIRES SANS ENCAISSER DE BUT : Jusqu’à présent, l’Allemagne n’a encore encaissé aucun but lors de ses deux matchs contre l’Arabie Saoudite. La première confrontation a eu lieu le 22 février 1998 et a été remportée 3-0 par l’équipe de la DFB grâce à des réalisations de Andreas Möller, Thomas Helmer et Olaf Marschall. La deuxième et, jusqu’à présent, dernière rencontre entre les deux sélections a été jouée à Sapporo (Japon) lors de la Coupe du monde 2002. Cette première étape du chemin vers la finale avait vu l’Allemagne l’emporter 8-0 avec trois buts de Miroslav Klose et d’autres de Michael Ballack, Carsten Jancker, Thomas Linke, Oliver Bierhoff (son 37e et dernier but en sélection) et Bernd Schneider. Les deux équipes s’étaient également rencontrées lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, mais ce match ne compte pas officiellement comme un match des sélections A. L’Allemagne avait remporté cette rencontre 6-0 grâce à des buts de Christian Schreier, Rudi Bommer (deux buts chacun), Uwe Rahn et Frank Mill mais avait été éliminée en quarts de finale contre la Yougoslavie (2-5).

UNE VICTOIRE RECORD : Le 8-0 du Sapporo Dome n’était pas seulement la plus large victoire de la Mannschaft en Coupe du monde, mais également la plus large en dehors du territoire européen. Depuis lors, la Mannschaft a réussi par deux fois à marquer au moins huit buts dans un match. C’était à chaque fois contre Saint-Marin, 13-0 en septembre 2006 et 8-0 en novembre 2016.

CINQ MATCHS CONSÉCUTIFS SANS VICTOIRE : Cela fait cinq matchs consécutifs que la sélection de la DFB ne gagne pas (trois nuls et deux défaites), cela n’était encore jamais arrivé à Joachim Löw et cela n’était plus arrivé depuis plus de 30 ans. C’était entre octobre 1987 et mars 1988 alors que Franz Beckenbauer était à la tête de l’équipe.

LE BON PRÉSAGE DE LEVERKUSEN : C’est la première fois depuis le 5 septembre 2009 que l’équipe nationale A se produit à Leverkusen. Lors du dernier match international à Leverkusen, l’Allemagne l’avait emporté 2-0 contre l’Afrique du Sud avec des buts de Mario Gomez et Mesut Özil, qui avait marqué son premier but en sélection ce jour-là. Il s’agissait également des grands débuts de Sami Khedira sous le maillot allemand. Miroslav Klose avait lui aussi fêté sa première sélection à Leverkusen, le 21 mars 2001, à l’occasion d’une victoire 2-1 contre l’Albanie. Il était entré en cours de jeu comme joker. L’air de Leverkusen semble bien réussir à la Nationalmannschaft puisque celle-ci compte six victoires en sept matchs dans la ville sur le Rhin, ainsi qu’un nul 2-2 contre le Japon. Les spectateurs ont toujours été servis puisque la Mannschaft a marqué à 28 reprises en sept matchs à Leverkusen et n’y a encaissé que sept buts. Et dans chacune des sept parties, l’équipe de la DFB a marqué au moins deux fois.

L’ATTENTE D’UNE VICTOIRE À DOMICILE : Cela fait trois matchs que l’Allemagne ne gagne plus à domicile (deux nuls et une défaite) – cela était arrivé pour la dernière fois entre octobre 2009 et mars 2010 (trois matchs également). L’Allemagne restait sur huit victoires de rang à domicile. Lors des quatre derniers matchs à domicile, la sélection de la DFB a encaissé à chaque fois au moins un but (5 en tout), l’Allemagne avait par avant remporté 7 matchs sans encaisser de but.

UN MANQUE DE BUTS : Lors de ses cinq derniers matchs, l’Allemagne n’a marqué que quatre fois, ce qui fait moins d’une fois par match (0,8). Elle avait marqué à 17 reprises lors des cinq matchs précédant ceux-ci (3,4 par match).

L’ADVERSAIRE : L’équipe nationale de l’Arabie Saoudite existe depuis 1956 et a disputé ses premiers matchs lors de cette année. Le premier match officiel n’arrive cependant que le 20 octobre 1957 à Beyrouth contre la Syrie (3-1). L’Arabie Saoudite a fêté son plus grand succès en Coupe du monde lors de sa première participation, aux États-Unis en 1994, en se qualifiant pour la seule et unique fois en huitièmes de finale. Les « Faucons Verts » ont également remporté le titre de champion d’Asie a trois reprises (1984, 1988, 1996). L’entraîneur de l’Arabie Saoudite est l’Argentin Juan Antonio Pizzi. Il possède également la nationalité espagnole et a joué pour la « Furia Roja ». Lors de son arrivée à la tête l’équipe à la fin novembre 2017, Pizzi était le troisième entraîneur de l’équipe en autant de mois (Bert van Marwijk et Edgardo Bauza l’ont précédé).

UNE CRISE DE RÉSULTATS : L’Arabie Saoudite a perdu ses matchs amicaux à Saint-Gall contre l’Italie (1-2) et le Pérou (0-3). Les Saoudiens n’ont gagné que deux de leurs sept derniers matchs : à chaque fois 2-0, en mai, en Espagne contre l’Algérie et la Grèce. Il y a eu quatre défaites et un nul contre l’Ukraine en mars (1-1). Les « Faucons Verts » n’ont gardé leurs cages inviolées que lors des deux victoires contre l’Algérie et la Grèce. Lors des cinq autres parties, ils ont toujours encaissé au moins un but, pour un total de 14 buts encaissés.

LIÉ À SES TERRES : 20 des 23 joueurs présents dans l’effectif retenu pour la Coupe du monde jouent dans leur pays. Les seuls légionnaires sont Yahya Al-Shehri (CD Leganes, prêté par Al-Nasr), Fahad Al-Muwallad (UD Levante, prêté par Al-Ittihad) et Salem Al-Dawsari (FC Villarreal, prêté par Al-Hilal). Ils étaient tous prêtés en Espagne par un club saoudien à partir du 21 janvier 2018. Ils retourneront dans leur club à partir du 1er juillet.

LE CAPITAINE ET BUTEUR : Le capitaine et à la fois le joueur le plus expérimenté de la sélection est Osama Hawsawi avec 134 sélections (7 buts). Taisir Al-Jassim le suit de près avec 131 sélections (18 buts). Mohammad Al-Sahlawi, clairement le joueur le plus dangereux de l’équipe, est le meilleur buteur de la sélection avec 28 buts en seulement 39 matchs.

[dfb]