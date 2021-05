Bierhoff : « Volonté de fer, détermination et force mentale »

… de Toni Kroos : Toni Kroos est à Madrid et pourra sortir de quarantaine quand il aura présenté aux autorités un test PCR négatif. Il prendra ensuite l’entraînement étape par étape, avec prudence. Nous allons aussi l’examiner et adapter son entraînement en fonction des résultats et de son ressenti. [dfb]

… du recrutement de Hansi Flick comme futur sélectionneur : J’étais régulièrement en contact avec Hansi Flick et je suis heureux qu’il ait choisi l’équipe d’Allemagne parmi d’autres options sportivement et financièrement intéressantes. Cela montre son attachement à la sélection.

… des changements par rapport au mondial 2018 : En 2018, nous n’avions peut-être pas pleinement conscience de ce qui était demandé à chacun de nous : une volonté de fer, de la détermination et la force mentale sont très importantes et sont au centre de nos préparatifs au stage de pré-tournoi.

… de Timo Werner : C’est sa première année en Angleterre, où le rythme, la mentalité et le style de jeu sont particuliers. Il ne doit pas se prendre la tête et va trouver sa place. Il est l’un de nos joueurs avec le plus de temps de jeu cette saison, et nous devrons faire en sorte qu’il puisse se reposer afin qu’il tienne physiquement pendant le tournoi.

… de Jamal Musiala : Je suis très heureux que Jamal Musiala soit parmi nous. Il est un super footballeur et a montré en quelques matchs ce dont il est capable. Il joue avec une certaine légèreté, et pourra nous aider dans les situations offensives.

… des retours de Thomas Müller et Mats Hummels : Thomas Müller et Mats Hummels sont de supers joueurs qui nous aideront immédiatement. Le plus important est qu’ils agissent comme des modèles pour les autres. Même s’ils étaient absents pendant un certain temps, ils restent des meneurs d’hommes, et je suis convaincu qu’ils agiront comme tels. Et si leurs performances sportives sont convaincantes, alors j’accepterai volontiers les petites remarques de Thomas Müller. (rire)

… de la composition du groupe : Nous avons hésité entre faire appel à 23 et 26 joueurs, car la présence de joueurs supplémentaires implique également un certain nombre de choses, notamment que certains soient mis de côté dans les confrontations d’entraînement à 11 contre 11 et en match officiel. Mais en raison de la situation actuelle, nous constatons que cela valait la peine de faire appel au maximum possible de joueurs. Nous sommes heureux d’accueillir nos revenants, en particulier Thomas Müller et Mats Hummels.

Le stage de pré-tournoi de la Mannschaft à Seefeld (Autriche) en vue de l’EURO 2020 a débuté ce vendredi. Oliver Bierhoff, directeur DFB des équipes nationales, et Tim Meyer, médecin de l’équipe première, ont répondu aux questions aujourd’hui en conférence de presse.

Oliver Bierhoff au sujet…

