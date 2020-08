Bierhoff « Une grande réussite pour le football allemand »

Après les qualifications du RB Leipzig de Julian Nagelsmann, du Bayern Munich de Hansi Flick et du Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel pour les demi-finales de la ligue des champions, Oliver Bierhoff n'a pas caché son bonheur.

« Bravo au Bayern, au RB Leipzig, à Thomas Tuchel au Paris St. Germain et à tous nos internationaux qualifiés pour les demi-finales. Ils ont déjà accompli quelque chose d’exceptionnel », a déclaré le directeur des équipes nationales et de l'académie. Pour la première fois dans l’histoire de l’épreuve, trois entraîneurs d'un même pays sont en demi-finale.

« C'est un moment merveilleux et une grande réussite pour le football allemand. Nous sommes très heureux que non seulement deux clubs de Bundesliga figurent parmi les demi-finalistes, mais aussi que trois entraîneurs allemands et un grand nombre de nos joueurs soient représentés dans le dernier carré de la compétition », a poursuivi Bierhoff : « Le mode de compétition actuel de la Ligue des champions est très semblable aux tours à élimination directe d'un EURO ou d'une Coupe du monde - les joueurs peuvent également apporter cette expérience à l'équipe nationale. Cela nous aidera à retrouver le sommet du football mondial ».