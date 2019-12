Bierhoff salue les médecins de la DFB à Francfort

La Fédération allemande de football a organisé un échange entre experts : ce jeudi était organisé la « journée du personnel médical » à Francfort. Les médecins de la Mannschaft, les physiothérapeutes et les préparateurs physiques des sélections masculines, féminines et juniors ont échangé autour du thème de la médecine dans le sport.

« Cela encourage la coopération et créé de la synergie », explique Oliver Bierhoff. Le directeur de la Mannschaft et responsable du développement a accueilli les participants et ouvert cette journée. En clôture, Berengar Buschmann a pris la parole sur le thème des « fascias à l’entraînement et la régénération ». Les docteurs Dieter Becker et Martin Brunck ont présenté des informations concernant la recherche des causes des blessures musculaires puis s’est tenue la conférence sur le thème « comment faire face à une hémorragie sur un terrain ». Enfin, l’assemblée a eu droit à une présentation de cette année footballistique 2018.