Bierhoff : « Nous construisons une nouvelle équipe »

Les principales déclarations ce lundi en conférence de presse d’Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’Académie DFB, et de Julian Brandt, à deux jours du match amical de la Mannschaft face à la Serbie à Wolfsburg (20:45).

… du groupe rajeuni : Nous construisons une nouvelle équipe avec des joueurs jeunes et intéressants. Ils doivent désormais se trouver. Nous voulons poursuivre la reconstruction de l’équipe que nous avons commencé à mettre en œuvre après la Coupe du monde. Nous voulons plus de proximité avec les fans et changer l’image de l’équipe, et nous allons y parvenir avec ces jeunes joueurs. Nous voulons transmettre avec eux la joie de jouer au football. Dans cet objectif, il faudra beaucoup travailler. Nous n’avons qu’une poignée de jours à disposition avec les joueurs, comme toujours. Mon rôle est de continuer sur ce chemin avec Joachim Löw, le soutenir et aider les jeunes à grandir dans notre environnement.

… des nouvelles ambitions : Nous voulons nous qualifier de façon souveraine. Mais comme tous les jeunes joueurs, les nôtres vont faire des erreurs. J’espère donc que les fans seront patients. D’autres pays comme les Pays-Bas ou la France ont aussi eu besoin de temps. Nous avons beaucoup de qualités et de potentiel, mais c’est un nouveau départ, un nouveau chapitre. Nous voulons redevenir les meilleurs.

… du rôle de favori : Face aux Pays-Bas à Amsterdam, nous ne serons pas favoris. Mais nous le serons contre la Serbie. Nous avons d’excellents jeunes dont nous sommes très fiers. Nous avions récemment encore beaucoup de champions du monde dans l’équipe, mais on a aussi pu voir ce que les jeunes ont réalisé à la Coupe des confédérations. Nous voulons construire là-dessus.

… des nouveaux arrivants Eggestein, Klostermann et Stark : Ils sont chez nous pour la première fois. C’est un signe de confiance de la part des entraîneurs. Ils doivent désormais trouver leurs marques, s’habituer et être concentrés et disciplinés aux entraînements.

… d’une éventuelle baisse de potentiel dans les sélections de jeunes : Nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe. Notre situation est confortable par rapport à 2004. Nous remarquons en effet que chez les U16 et les U17, nous avons de moins en moins de potentiels joueurs d’exception. Mais nous avons beaucoup de joueurs talentueux que nous devons désormais développer. Nous avons une bonne base, et nous devons maintenant en profiter dans les deux à quatre prochaines années.

Julian Brandt au sujet…

… de son temps passé en équipe d’Allemagne : Je suis très heureux d’être ici à nouveau. Nous avons beaucoup d’ambitions, et nous voulons déjà gagner ces deux matchs. L’équipe est devenue plus jeune. Beaucoup de jeunes joueurs doivent maintenant endosser des responsabilités. Il faudra apprendre. Nous traversons une sorte de cure de jouvence. Les joueurs qui sont là vont tout faire pour faire gagner l’équipe nationale. Mats Hummels, Thomas Müller et Jérôme Boateng sont des exemples. J’ai beaucoup appris à leurs côtés.

… des différences entre l’ancienne et la nouvelle génération : Il existe en effet des différences. Nous avons maintenant beaucoup de joueurs de type « un-contre-un » et « football de terrain vague ». Ça va nous faire du bien.

[dfb]