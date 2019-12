Bierhoff : « Ils sont conscients de leur erreur »

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’académie DFB, s’est exprimé au sujet de la polémique autour des joueurs Emre Can et Ilkay Gündogan, critiqués pour avoir liké une publication sur le réseau social Instagram.

DFB.de : Monsieur Bierhoff, l’équipe d’Allemagne a publié ce lundi matin sur ses réseaux sociaux une photo avec un message très clair. Au milieu de la photo figurent Emre Can et Ilkay Gündogan, entourés de leurs coéquipiers et du staff de l’équipe nationale. Comment cette photo a-t-elle vu le jour ?

Oliver Bierhoff : C’était spontané. L’ensemble de l’équipe voulait envoyer un signal, notamment en ce qui concerne les valeurs que nous défendons. Nous ne voulons pas laisser de place aux interprétations. Nous défendons l’ouverture, la diversité et la tolérance, et nous nous dressons contre toute forme de violence et de discrimination. Nous voulions exprimer de façon claire que ce message vaut pour chacun d’entre nous, y compris Emre et Ilkay, qui font partie de cette équipe. Ils étaient tous les deux atterrés dans le vestiaire après le match.

DFB.de : Malgré la victoire 3-0 contre l’Estonie ?

Bierhoff : Oui, car il s’agissait des likes qu’ils avaient tous les deux mis sur une publication de Cenk Tosun sur Instagram. Nous avons parlé avec eux après la rencontre. Ils sont conscients de leur erreur, et avaient à ce titre retiré leurs likes déjà avant le match et s’étaient exprimés publiquement. Ils se sont également présentés à la presse après le match. Ils nous ont assurés qu’ils n’avaient voulu faire passer aucun message politique. Ceux qui connaissent Emre et Ilkay savent que ces discussions leur font de la peine. Nous croyons en leurs explications sur l’absence d’intentionnalité politique.

DFB.de : Que leur avez-vous dit ?

Bierhoff : Ce que nous attendons de la part de tous nos joueurs : ce sont des exemples, des milliers de personnes les imitent et les suivent sur les réseaux sociaux. Ils doivent être conscients de leur grande responsabilité et des conséquences que leurs déclarations et actions peuvent engendrer, surtout sur les réseaux sociaux. Tous les joueurs se doivent d’y être sensibles, et nous l’exigeons sans cesse. Nous devons continuer à renforcer cette sensibilité chez nos joueurs, surtout en ce qui concerne leur maniement des réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas laisser de place aux interprétations.

