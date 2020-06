Bierhoff et Löw félicitent Klopp

30 ans que les Reds attendaient cela. Jürgen Klopp a décroché le titre de champion d’Angleterre avec le FC Liverpool, à sept journées de la fin de la saison. Après avoir remporté la Ligue des champions l'année dernière, Klopp signe un deuxième grand succès à Anfield. Sur DFB.de, le directeur sportif de la Mannschaft, Oliver Bierhoff et le sélectionneur Joachim Löw félicitent leur compatriote.

Oliver Bierhoff a déclaré : « Félicitations à Jürgen Klopp et à Liverpool pour leur titre de champion. Je suis content que Jürgen ait apporté à Liverpool le titre que le club attendait tant. Jürgen incarne le football allemand à l'étranger comme personne d'autre et il est respecté pour cela. Nous lui sommes reconnaissants. »

Joachim Löw a lui aussi félicité les champions d’Angleterre : « Félicitations à Jürgen Klopp et à Liverpool pour leur victoire au championnat. Jürgen mérite beaucoup de reconnaissance pour ce qu’il a accompli. Il vit de sa passion et de sa volonté effrénée de gagner. Les supporters l’adulent à juste titre. Il a inculqué à l'équipe sa façon de jouer au football et les joueurs le suivent. Ensemble, ils ont fait preuve d'une constance impressionnante et ils méritent amplement leur titre de champion. À sa réaction, qu’on peut qualifier d’émotionnelle, on voit ce que ce titre signifie pour lui. Je lui tire mon chapeau. »