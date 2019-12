Benkarth et Elsig déclarent forfait

Laura Benkarth (SC Fribourg) et Johanna Elsig (1. FFC Turbine Potsdam) doivent déclarer forfait pour les deux prochains matchs de qualification pour la coupe du monde 2019, samedi (16h15) contre la République tchèque à Halle an der Saale et mardi (16h) face à la Slovénie à Domzale. Benkarth souffre du genou depuis son dernier match avec Fribourg, tandis qu’Elsig doit soigner des problèmes musculaires. Le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Horst Hrubesch, a appelé la gardienne Lisa Schmitz (1. FFC Turbine Potsdam) en renfort ; le groupe compte donc désormais 22 joueuses.

Ces dernières se réunissent ce mardi à Leipzig pour débuter leur préparation avant ces deux rencontres décisives.