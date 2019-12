Benjamin Henrichs « Un vrai combat »

L’équipe nationale U21 a validé hier son ticket pour les demi-finales de l’EURO 2019, ainsi que pour les prochains Jeux Olympiques, à Tokyo. Benjamin Henrichs s’est exprimé pour DFB.de sur l’ambiance au sein de l’équipe, et sur sa suspension pour la demi-finale.

DFB.de : Benjamin Henrichs, félicitations pour votre qualification en demi-finale, et pour les JO de Tokyo ! L’équipe est-elle consciente que vous avez réalisé quelque chose d’historique ?

Benjamin Henrichs : Merci beaucoup. Après le coup de sifflet final, nous avons mis un peu de temps à réaliser la portée de notre succès. Nous étions tous au bout de nos forces, après cette rencontre face à un adversaire difficile. C’est seulement dans le bus qui nous conduisait vers notre hôtel que nous avons pris conscience que nous avions réalisé quelque chose de grand. On a mis la musique, chanté et fait la fête. Maintenant, nous voulons passer la prochaine étape, et nous qualifier pour la finale.

DFB.de : Pourquoi avoir attendu d’être dans le bus ?

Henrichs : Parfois il faut un peu de temps pour faire retomber la pression, et prendre vraiment conscience du résultat. Par ailleurs, nous savons tous que nous sommes capables de faire beaucoup mieux que ce que nous avons proposé hier contre l’Autriche, et qu’il faudra élever notre niveau de jeu en demi-finale.

DFB.de : Pouvez-vous nous décrire la rencontre ?

Henrichs : Les deux équipes ne se sont pas faites de cadeaux, et les spectateurs ont pu voir un vrai combat. Bien sûr, nous avons été bien plus convaincants lors de nos deux premières rencontres. Mais c’est bien qu’on ait su répondre à l’intensité mise par les Autrichiens. Nous avons d’abord mené au score un peu contre le cours du jeu, grâce à un but magnifique de Luca Waldschmidt. À ce moment-là, nous nous sommes mis à bien contrôler le match, mais l’égalisation nous a fait du mal. Heureusement que nous avons un gardien de grande classe, qui nous a sauvé à deux ou trois reprises grâce à des arrêts incroyables. Finalement, nous sommes allés chercher ce point qui nous manquait pour nous qualifier.

DFB.de : Vous serez suspendu pour la demi-finale, parce que vous avez récolté un deuxième carton jaune en fin de rencontre.

Henrichs : Evidemment je suis frustré. Je ne cherchais vraiment pas à gagner du temps sur cette action. Si j’avais joué la touche plus tôt, l’adversaire aurait peut-être récupéré la balle, dans notre moitié de terrain et juste avant la fin du match, ça aurait pu être dangereux. C’est pour ça que j’ai mis un peu plus de temps pour effectuer la remise en jeu. Malheureusement, on ne peut plus rien faire maintenant. Directement après le coup de sifflet final, mes coéquipiers sont venus me voir, et m’ont dit qu’ils allaient tout faire pour se qualifier pour la finale, pour que je puisse jouer encore un match dans cet EURO. C’est un super geste, et ça montre l’esprit qui règne dans cette équipe. Nous avons un très bon groupe, et je pense que celui qui va me remplacer, Maxi Mittelstädt par exemple, sera à la hauteur de l’événement.

DFB.de : C’est seulement aujourd’hui qu’on connaitra l’adversaire de l’Allemagne pour ces demi-finales. Avez-vous une préférence entre la Roumanie, la France ou l’Italie ?

Henrichs : Comme je joue en France actuellement, j’aimerais bien rencontrer la France en finale (rires). Nous n’avons pas d’adversaire de prédilection. Nous allons regarder le duel entre la Roumanie et la France, et ensuite nous saurons quel adversaire nous attend. Pour les demi-finales, nous devrons nous rendre soit à Bologne, ou à Reggio Emilia, et nous allons nous préparer comme d’habitude du mieux possible, quel que soit l’adversaire que nous devrons affronter.

[dfb]