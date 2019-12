Benjamin Henrichs : passer à l’étape supérieure

Dans le foot, tout peut aller extrêmement vite. Benjamin Henrichs le sait parfaitement. Il y a quelque temps déjà, le jeune latéral avait lui-même qualifié sa progression de « dingue » en interview. Car le joueur de l’AS Monaco a en effet vécu en l’espace de seulement quelques mois ce que certains auraient pu vivre dans une carrière entière. Première apparition en Bundesliga à l’âge de 18 ans, médaille d’or au Prix Fritz-Walter, première sélection avec la Mannschaft à l’âge de 19 ans et vainqueur de la Coupe des Confédérations à 20.

À 21 ans, Benjamin Henrichs est aujourd’hui un des leaders de la sélection espoir. Le latéral de l’AS Monaco espère vivre une année 2019 aussi riche que 2018. En début de saison, Henrichs a fait un grand saut dans l’inconnu en quittant sa Rhénanie natale. Le latéral avait joué jusqu’ici uniquement pour le Bayer Leverkusen où il avait fait ses gammes depuis son plus jeune âge. Désireux de tenter sa chance à l’étranger, Benjamin Henrichs a rejoint la Ligue 1 en août dernier en s’engageant avec l’AS Monaco, club sacré champion de France à huit reprises dans son histoire.

« Au début, vivre à Monaco a été un vrai changement pour moi » confie le joueur aux trois sélections avec la Mannschaft. « Savoir vivre » au lieu de « c’est comme ça ». « À part ça, je me suis très bien acclimaté et je fais des progrès tous les jours dans l’apprentissage de la langue. Il n’y a que le scénario de la saison que je m’étais imaginé différemment. » Le dauphin du PSG la saison dernière lutte en effet pour son maintien dans le championnat de France. « Le fait que Benny ait osé franchir un palier dans sa carrière parle tout à fait en sa faveur. » salue Stefan Kuntz, le sélectionneur de Mannschaft espoir. « Il a été très tôt considéré comme un futur très grand et a eu ensuite une période plus compliquée. Pour sa progression, il était très important qu’il retrouve un temps de jeu régulier au plus haut niveau. »

Henrichs avec Henry

De plus, Benjamin Henrichs travaille depuis quelques semaines avec un entraîneur de choix sur les bords de la Méditerranée. Thierry Henry, champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, est arrivé au chevet du club de ses débuts en octobre. Finaliste de la Ligue des Champions 2004, son club de l’AS Monaco est en effet au plus mal cette saison. L’ancien attaquant emblématique d’Arsenal a pris la succession du Portugais Leonardo Jardim pour tenter de remettre le club de la Principauté sur de bons rails. Une aubaine pour Benjamin Henrichs : « C’est une légende absolue et il a gagné en tant que joueur quasiment tous les titres qu’il est possible de gagner. C’était mon modèle quand j’étais enfant, c’est pourquoi c’est un honneur de l’avoir pour entraîneur. Je suis sûr qu’avec lui nous allons réussir à nous maintenir. » L’instinct du buteur, Thierry Henry l’a déjà inculqué à son élève Benjamin Henrichs. En 62 matchs de Bundesliga, l’ancien latéral du Bayer Leverkusen n’avait jamais réussi à faire trembler les filets. À Monaco, Henrichs en a profité récemment pour inscrire son tout premier but en pro lors de la réception du Dijon FCO en octobre dernier.

Même si le début de son aventure monégasque est quelque peu mouvementé, Benjamin Henrichs peut être fier de son incroyable année 2018 avec la sélection espoir. Le natif de Bocholt a participé aux huit matchs de son équipe et a grandement contribué à l’incroyable bilan de sept victoires et un match nul. Malgré tout, la qualification pour l’EURO espoir reste pour Henrichs en grande partie le fruit du travail d’équipe. « Nous n’avons pas perdu un seul match et nous avons progressé tous ensemble en tant qu’équipe. Nous avons toujours su intégrer de nouveaux joueurs et nous avons faciliter leur adaptation. La cohésion d’équipe nous caractérise beaucoup plus que nos qualités individuelles. »

L’EURO espoir en ligne de mire

Faisant partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection espoir, Benjamin Henrichs se considère comme un de ses leaders : « Après mes sélections avec l’équipe A de la Mannschaft, venir jouer avec la sélection espoir n’a jamais été synonyme pour moi de régression. Je veux prendre des responsabilités et me mettre de nouveau en évidence auprès l’équipe A grâce à mes prestations. » Pour cela, l’échange avec le staff technique est également important. Benjamin Henrichs est régulièrement en contact avec l’équipe du sélectionneur Stefan Kuntz. « J’ai rarement connu des entraîneurs aussi ouverts et conciliants comme le sont Stefan Kuntz et ses assistants. Par exemple, ils ont pris très fréquemment de mes nouvelles et m’ont rendu visite avant mon transfert et lors mes premières semaines à Monaco. » Pour Stefan Kuntz, une chose est sûre : « Benny est un élément important de notre équipe notamment grâce à son expérience et sa polyvalence. »

La confiance du staff technique, Benjamin Henrichs souhaite la conserver lors de l’EURO espoir qui aura lieu en 2019 en Italie et à Saint-Marin. « Pendant la Coupe des Confédérations, j’ai appris à quel point le succès pouvait souder une équipe. C’est ce que nous voulons reproduire nous aussi lors de cet EURO espoir. » affirme Henrichs. « Pour la plupart d’entre nous, ce sera le dernier tournoi que nous disputerons avec les espoirs. C’est pourquoi nous voulons terminer sur la meilleure note possible. Nous allons nous préparer pour ça. »