Benedikt Höwedes retrouve la Mannschaft

Benedikt Höwedes revient en équipe nationale. Le champion du monde 2014 de 33 ans renforcera l’équipe dirigeante de l’équipe première. Jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Höwedes assumera des tâches de gestion liées à l'équipe nationale via un programme de formation, parallèlement à ses études dans le Master MIP de l’UEFA. L'année dernière, Höwedes, qui a disputé le dernier de ses 44 matches en équipe d’Allemagne le 26 mars 2017 à l’occasion d'une victoire 4-1 en Azerbaïdjan, avait déjà accompagné l'équipe nationale U21 en tant qu’adjoint.

Benedikt Höwedes a déclaré : « J'ai célébré le plus grand succès de ma carrière sous le maillot de l'équipe nationale. C'était toujours immense pour moi de pouvoir jouer pour mon pays. C'est pourquoi je suis très heureux d'être de retour en équipe nationale dans ce nouveau rôle et d'être entièrement impliqué dans la gestion de l'équipe de la DFB. Je veux apprendre comment une sélection nationale est gérée - et en même temps transmettre mon expérience à l'équipe et au staff. Nous avons une grande équipe avec beaucoup de potentiel. Je suis très fier d'en faire partie à nouveau. »

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l'académie, a déclaré : « Mon objectif est d'inclure d'anciens internationaux dans la gestion de l’équipe et de bénéficier de leur expérience. Pour l'avenir du football allemand et la gestion de l'équipe nationale, il est important pour nous de montrer à nos anciens joueurs comment ils peuvent également réussir dans la gestion de l’équipe. Benedikt Höwedes a toujours été un joueur modèle en termes de performance et de caractère : à partir des U18, il a traversé toutes les équipes juniores, est devenu champion d’Europe avec les moins de 21 ans en 2009. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il était sur le terrain à chaque minute de chaque match et a toujours servi l'équipe de manière exemplaire. Höwedes servira de lien entre les dirigeants et l’équipe, et de modèle pour les jeunes joueurs. »

[dfb]