Bayern U17 : Klose et ses joueurs s'envolent au classement

Les U17 du Bayern Munich continuent de faire la course en tête dans leur groupe de la ligue Sus/Sud-ouest. Les joueurs de Miroslav Klose se sont imposés 2-1 dans le choc de la 9ème journée qui les opposait à leurs poursuivants du VfB Stuttgart. Cette victoire leur permet d’augmenter leur avance en tête de leur championnat et de reléguer leurs adversaires du jour à huit points. Avec 24 points inscrits sur 27 possibles, le Bayern de Miroslav Klose occupe logiquement la place de leader devant le FSV Mayence (19 points), Hoffenheim et le FC Augsburg (18 points chacun).

Les trois buts de cette rencontre ont tous eu lieu en deuxième mi-temps en l’espace de seulement six minutes. Davino Knappe avait d’abord ouvert le score pour le VfB Stuttgart à la 54ème mais les Bavarois ont immédiatement réagi en égalisant grâce à Lasse Günther (57ème) puis en prenant l’avantage par l’intermédiaire de David Halbich (60ème), entré en jeu en cours de match.

« Les gars ont fait l’étalage du mental qui caractérise cette équipe. » a salué Miroslav Klose. « Au final, c’est une victoire acquise au terme d’un match acharné et quelque peu chanceux. Nous n’avons pas réalisé une grande première mi-temps mais nous avons apporté quelques changements à la pause et cela nous a permis de mieux jouer en contres et nous finalement très bien joué dans ce deuxième acte. »