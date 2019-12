Bayern U17 : Klose débute par une victoire

Débuts réussis pour Miroslav Klose en tant qu’entraîneur des U17 du Bayern Munich. L’équipe désormais entraînée par le meilleur buteur de l’histoire de la Mannschaft et de la Coupe du Monde s’est imposée 3-1 face au SV Wehen Wiesbaden pour son premier match de championnat dans le groupe sud/sud-ouest de la Bundesliga U17.

Le milieu de terrain Torben Rhein a ouvert le score pour les Munichois juste avant la pause (40’) avant que ses coéquipiers Malik Tillman (61’) et Marcel Sieghart (65’) n’alourdissent le score en seconde période en l’espace de quatre minutes.

Pour les joueurs de Wiesbaden, il s’agissait de leur premier match dans la plus haute ligue de la catégorie U17. Les jeunes pousses de la Hesse sont parvenus à réduire le score en fin de match par l’intermédiaire de Nils Kohlbacher (77’), insuffisant cependant pour espérer revenir à hauteur des protégés de Miro Klose.

« Nous sommes très heureux de débuter la saison par une victoire. » a confié Klose après ses débuts réussis à la tête de l’équipe U17 du Rekordmeister. « Notre stratégie de possession de balle n’a pas bien fonctionné dans le premier acte mais ce fut largement meilleur en seconde mi-temps. Il y avait de l’enthousiasme et un peu de crispation à la fois avant ce match et c’est pour cela que c’est d’autant plus beau que nous ayons été récompensés avec les trois points de la victoire. »