Baumgart avant Paderborn/Bayern : "Chaque étape est travaillée"

Depuis, le SC Paderborn et son entraîneur Steffen Baumgart font la course en tête dans leur championnat (avec 4 points d’avance sur le FC Magdebourg) et continuent de créer la surprise en Coupe d’Allemagne. Pour DFB.de , Steffen Baumgart, entraîneur de Paderborn et ancien joueur de Bundesliga, s’est confié en interview à propos du duel face au Bayern Munich, de l’évolution de son équipe et de son caractère.

Le SC Paderborn est l’équipe surprise en Coupe d’Allemagne cette saison. Grâce à des victoires contre St. Pauli (2-1), Bochum (2-0) et Ingolstadt (1-0), tous pensionnaires de deuxième division, le SC Paderborn, leader de 3e division, s’est hissé jusqu’en quart de finale où il affrontera le Bayern Munich . Le club de Jupp Heynckes, qui détient le record de victoires en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne, se déplace donc mardi sur le terrain de Paderborn (20h30). Fait à souligner : le SC Paderborn avait été rétrogradé sportivement il y a 9 mois en Regionalliga (4e division) mais a conservé sa place en 3e division au bénéfice de la relégation administrative du TSV Munich 1860 .

DFB.de : Sincèrement Steffen Baumgart, vous pincez-vous parfois lorsque vous réalisez que Paderborn est en quart de finale de la Coupe d’Allemagne et qu’il va affronter le Bayern Munich ?

Steffen Baumgart : Pas du tout. L’équipe a énormément lutté et a largement mérité sa présence en quart de finale grâce à ses victoires face à St.Pauli, Bochum et Inglostadt. Nous n’arrivons pas de nulle part en quart de finale, cependant ce match face au Bayern ne sera pas une rencontre anodine, c’est certain.

DFB.de : S’agit-il déjà du « match de l’année » pour le SC Paderborn ?

Steffen Baumgart : Je ne vois pas les choses ainsi. Nos matchs de championnat sont tous très importants pour pouvoir atteindre nos objectifs. Cependant, toutes les équipes n’ont pas l’occasion de se mesurer au Bayern Munich en match officiel. Nous nous réjouissons énormément de pouvoir disputer un tel match.

DFB.de : Avez-vous eu le sentiment après le tirage au sort que jouer face à un tel adversaire pouvait porter un coup à la concentration de vos joueurs pour les matchs de 3e division ?

Steffen Baumgart : Nous ne pouvions exclure cela mais nous avons tout fait pour que l’équipe ne se focalise pas trop en avance sur le match face au Bayern. Bien sûr, ce match a été au cœur des discussions après le tirage au sort. Sinon, nous n’en avons plus parlé et sommes restés pleinement concentrés sur le championnat. Cela a bien fonctionné, nous avons attendu le coup de sifflet final de notre match de samedi face au SG Sonnenhof Großaspach pour nous focaliser sur notre match de Coupe.

DFB.de : Auriez-vous préféré un autre adversaire ?

Steffen Baumgart : Vu de l’extérieur, l’intérêt aurai été de tirer une autre équipe mais sportivement cela n’aurait presque rien changé pour nous. Même contre les autres clubs de Bundesliga toujours en lice nous aurions évolué dans la peau des outsiders. Un match de très haut niveau nous attend mardi.

DFB.de : Le SC Paderborn a été relégué sportivement la saison dernière et va affronter le Bayern en quart de finale de la Coupe d’Allemagne en tant que leader du championnat de 3e division. Pensiez-vous qu’une telle progression était possible ?

Steffen Baumgart : Pour être tout à fait honnête : je n’ai jamais exclu cela. Dans le football tout peut rapidement arriver, les succès sont impossibles à prévoir. Un élément essentiel a été le renfort cet été de plusieurs joueurs adaptés à notre plan de jeu. On a gagné en confiance avec nos premiers bons résultats obtenus. Les joueurs croient en nos idées. Chaque étape est travaillée.

DFB.de : Comment décririez-vous votre plan de jeu ?

Steffen Baumgart : Notre façon de jouer consiste à mettre beaucoup d’intensité pendant les 90 minutes. Nous voulons être orientés vers l’attaque et récupérer rapidement la balle pour avoir du rythme dans les moments clés du match. Nous n’allons quasiment rien changer pour ce match de Coupe. Contre une équipe comme le Bayern tu ne peux pas l’emporter si tu restes constamment derrière. Participer à ce quart de finale n’est pas seulement un bon résultat pour le club, nous devons aussi saisir cette chance.

DFB.de : Le SC Paderborn est déjà le 5e club de 3e division à atteindre les quarts de finale lors de ces 8 dernières années. Qu’est-ce que ces performances disent de ce championnat ?

Steffen Baumgart : Cela montre à quel point le championnat de 3e division est de qualité. L’écart de niveau entre les différentes divisions rétrécie de plus en plus en Allemagne. Même au niveau européen, la 3e division n’a pas à rougir de son niveau et de son organisation.

DFB.de : On vous voit souvent dans votre zone technique avec une touillette en plastique à la bouche. Comment expliquez-vous cette habitude ?

Steffen Baumgart : C’est une de mes particularités. J’ai toujours une touillette pour le café sur moi ou au coin de la bouche. Cela me détend. D’autres ont l’habitude de mâcher du chewing-gum, par exemple.

DFB.de : Mardi, vous allez affronter Jupp Heynckes, l’un des coachs les plus âgés et expérimentés du football allemand. Pensez-vous pouvoir entraîner aussi longtemps ?

Steffen Baumgart : Jupp Heynckes est incontestablement l’un des plus grands entraîneurs. Il a vécu et gagné énormément de choses pendant sa carrière. Je trouve que l’on mesure vraiment le travail d’un coach lorsqu’il sait se défaire des situations difficiles. Jupp Heynckes est toujours resté fidèle à lui-même de façon concrète et réfléchie. Le football est bien sûr un élément essentiel de ma vie et le restera encore longtemps. Je travaillerais bien volontiers jusqu’à mes 72 ans. Pour cela, il faut avec cet âge conserver une bonne condition physique. Le temps nous dira si cela est réalisable.

DFB.de : Comment préparez-vous précisément cette confrontation avec le Bayern ?

Steffen Baumgart : Il y aucune différence par rapport aux préparations des autres matchs. J’ai assisté au match du Bayern contre le Werder Brême (4-2) à l’Allianz-Arena. Nous allons procéder à une séance vidéo pour analyser l’équipe du Bayern puis nous irons manger tous ensemble 3 heures avant le coup d’envoi du match.