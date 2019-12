Löw : "Un grand joueur et un grand personnage"

Bastian Schweinsteiger met un terme à sa carrière

L’ancien capitaine de la Mannschaft Bastian Schweinsteiger met un terme à sa carrière de footballeur. Le champion du monde 2014 l’a annoncé aujourd’hui sur les réseaux sociaux. « Mes adieux en tant que joueur me rend nostalgique, mais je suis impatient d’aborder les défis passionnants qui m’attendent. Je resterai fidèle au football », a déclaré Schweinsteiger.

« Je vous remercie, ainsi que mes équipes que sont le FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire et l’équipe nationale d’Allemagne. Vous avez rendu possible ce parcours si extraordinaire pour moi ! Je remercie bien sûr aussi ma femme Ana Ivanovic et ma famille pour leur soutien. »

Le joueur aux 121 sélections était jusqu’ici sous contrat avec le club de Chicago Fire, en Major League Soccer. Dimanche dernier, il a disputé son dernier match avec Chicago sur le terrain d’Orlando City, pour une victoire 5-2. Le milieu de terrain a passé la majeure partie de sa carrière dans son club formateur, le Bayern Munich, avec lequel il a disputé 500 matchs officiels et remporté huit championnats d’Allemagne, sept coupes d’Allemagne et une Ligue des champions. Avec l’équipe d’Allemagne, il a terminé deux fois troisième aux Coupes du monde 2006 et 2010, avant de couronner sa carrière avec le titre de champion du monde en 2014. Il est également vice-champion d’Europe 2008.

« L’un des plus grands joueurs que l’Allemagne ait jamais eus »

« Il était certainement l’un des plus grands joueurs que l’Allemagne ait jamais eus », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw ce mardi. « Il était un grand joueur et un grand personnage. » Lors de la finale de la Coupe du monde 2014, Schweinsteiger, le visage ensanglanté, « s’est battu jusqu’à l’épuisement. Son envie de gagner était visible à chacune de ses actions », a ajouté le sélectionneur, qui a assuré que Basti aurait « toujours sa place » à la fédération allemande de football (DFB).

Après le triomphe au Brésil en 2014, Schweinsteiger avait repris le brassard de capitaine porté jusqu’alors par Philipp Lahm ; il le garda jusqu’à son départ, en 2016. Après Philipp Lahm, Per Mertesacker, Miroslav Klose et Roman Weidenfeller, Schweinsteiger est le cinquième champion du monde 2014 à mettre un terme à sa carrière.

[dfb]