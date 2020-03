Annulation des matchs internationaux en mars et en avril

L'UEFA a annoncé hier que les prochains matchs de la Mannschaft, de l'équipe féminine allemande et de la sélection espoirs seront annulés.

Vendredi après-midi, la ville de Nuremberg avait déjà fait savoir que le match entre l'Allemagne et l'Italie, programmé pour le 31 mars 2020, serait annulé. L'UEFA vient de confirmer la décision, en ajoutant que la rencontre à Madrid entre la Mannschaft et la Roja n'aura également pas lieu.

« Personnellement, les développements de ces dernières semaines et de ces derniers mois me préoccupent beaucoup » s'est exprimé le sélectionneur Joachim Löw. « Dans le même temps, j'ai l'impression que les gens sont plus compréhensifs et plus gentils dans cette situation difficile ; l'entraide est redevenue quelque chose d'important. Nous devons tous protéger la santé et la vie des gens, et cela s'applique aussi au monde du football. La décision de repousser l'EURO et d'annuler les matchs de la trêve internationale est sans aucun doute la meilleure décision à prendre. »

L'UEFA a aussi préféré annuler les phases de qualification pour le championnat d'Europe de football féminin. L'Allemagne ne jouera donc pas la rencontre du 11 avril 2020 contre l'Irlande à Münster ni celle du 14 avril au Monténégro. Il y a deux semaines, la finale de l'Algarve Cup avait déjà dû être annulée, privant les spectateurs d'un choc entre l'équipe d'Allemagne et l'Italie.

Voss-Tecklenburg : « Priorité à la santé »

« Il n'y a pas d'autre solution que d'annuler les matchs de la trêve internationale. C'est ce qu'il fallait faire au vu de la situation » a commenté la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg. « Dans ce genre de circonstances, il faut en priorité protéger l'ensemble de la société et la santé de tous les individus. Nous devons maintenant nous serrer les coudes, être solidaire et surtout, être prudent. »

L'annonce de l'annulation a aussi des conséquences pour les deux rencontres de l'équipe des U21. Le match amical du 26 mars contre l'Autriche à Brunswick et le match du 31 mars contre le pays de Galles à Magdebourg, pour le compte des qualifications à l'EURO, sont eux aussi annulés.

Stefan Kuntz s'est dit ne pas être étonné par la décision de l'UEFA : « Dans cette situation, le football n'est plus une priorité. Tout le monde doit faire des efforts pour permettre de stopper la propagation du virus. Nous nous remettrons à penser au football quand le plus dur sera derrière nous. »

[dfb]