André Schürrle offre la victoire au BVB

Le champion du monde André Schürrle a permis au Borussia Dortmund d’enregistrer sa première victoire en 2018 en inscrivant le but du 3-2 hier soir face à Cologne à la 84e minute. Le dernier but d’André Schürrle en Bundesliga remontait au 4 mars 2017 et une victoire du BVB sur le score de 6-2 face au Bayer Leverkusen. Le joueur de 27 n’avait donc plus fait trembler les filets depuis 11 mois.

«J’ai connu plusieurs périodes difficiles dans ma carrière mais il ne faut jamais rien lâcher » a déclaré Schürrle à Eurosport, très heureux après ce match. « La victoire est très importante pour l’équipe et elle nous fait du bien ».

André Schürrle a récemment été éloigné des terrains à cause de blessures à répétition. Cette saison, Schürrle a manqué les 9 premières journées de championnat en raison d’une déchirure musculaire et n’a participé qu’à 7 rencontres au total. Son dernier match avec la Mannschaft remonte également à mars dernier et une victoire 4-1 en Azerbaïdjan, en match de qualification pour le Mondial 2018. Ce soir-là, Schürrle s’était offert un doublé et avait délivré une passe décisive.

Götze absent pour un problème de dos

Au Rhein-Energie-Stadion de Cologne, la nouvelle recrue Michy Batshuayi s’est distinguée d’entrée en inscrivant 2 buts pour sa première sous le maillot du Borussia Dortmund (35e et 62e) et a été élu «homme du match ». Cologne, la lanterne rouge de Bundesliga, est par deux fois revenu au score grâce à des buts de Simon Zoller (60e) et Jorge Meré (69e) sur un bon travail de Jonas Hector mais André Schürrle a inscrit le but de la victoire en fin de match, venant briser les espoirs d’une 4e victoire cette saison en Bundesliga pour le FC Cologne.

Le BVB, qui pour le retour de Peter Stöger face à son ancien club a dû se passer des services de Mario Götze (dos), grimpe provisoirement à la deuxième place avec 34 points au compteur. Les joueurs de Cologne comptent quant à eux 4 points de retard sur la 16e place en attendant les matchs de leurs concurrents ce week-end.