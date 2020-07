André Schürrle met un terme à sa carrière

Le champion du monde 2014 André Schürrle a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, à seulement 29 ans. « Cette décision a longtemps mûri en moi », a déclaré l’attaquant, passeur décisif pour Mario Götze en finale de la coupe du monde à Rio de Janeiro, au Spiegel.

Mercredi, Schürrle et le Borussia Dortmund s’étaient mis d’accord sur une résiliation amiable du contrat du joueur, qui était lié au club jusqu’en 2021. Le natif de Ludwigshafen évoluait cette saison en prêt au Spartak Moscou. En 2018/2019, il jouait sous les couleurs du FC Fulham, en Premier League.

« Des bas de plus en plus profonds, des hauts de plus en plus rares »

Schürrle a confié au Spiegel s’être souvent senti seul ces derniers temps, avec notamment « des bas de plus en plus profonds, et des hauts de plus en plus rares ». Des sentiments qu’il déclare ne pas toujours avoir eu l’occasion de partager : « Il faut toujours jouer un certain rôle pour survivre dans cette industrie. Sinon, on perd son job, et on n’est pas réembauché. » Selon lui, dans le monde du football, « fragilité et faiblesse ne doivent pas exister, à aucun moment », et seule « la performance sur le terrain » a de l'importance.

André Schürrle compte 57 sélections et 22 buts avec la Mannschaft. Les semaines passées avec l’équipe d’Allemagne au Brésil en 2014 sont, selon ses dires, « la période la plus géniale de [sa] vie. » Au cours de sa carrière, l’équipe nationale lui aurait servi de « nid », de refuge, loin de la routine : « Cela me permettait de fuir le train-train quotidien que l’on vit dans son club », déclare-t-il.

En Bundesliga, Schürrle a porté les couleurs du 1. FSV Mayence 05, du Bayer 04 Leverkusen, du VfL Wolfsburg et du BVB. Il a remporté deux fois la coupe d’Allemagne, d’abord avec Wolfsburg (2015) puis avec Dortmund (2017).

[dfb]