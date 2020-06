Allez les Allemands : Michel et son soutien indéfectible à la Mannschaft

Aujourd’hui, l’Allianz Arena aurait dû être pleine à craquer, pour le premier match de la Mannschaft à l’EURO 2020 contre les champions du monde en titre. Toute la France aurait supporté les Bleus devant leur téléviseur… Toute ? Non ! Un membre du fan club de la Mannschaft résiste encore et toujours. Rencontre avec Michel Lebreton.

Ce Corse soutient la Mannschaft depuis plus de 20 ans. Il est toujours enthousiaste lorsqu’il repense à l’un de ses plus vieux souvenirs de football, quand Oliver Bierhoff inscrivit le but en or en finale de l’EURO 1996 contre la République tchèque. L’année dernière, Michel a décidé de devenir membre du Fan Club de la Mannschaft. « Cela me semblait logique » déclare-t-il fièrement.

Inoubliable : le dernier match de Schweinsteiger

Depuis son plus jeune âge, Michel est fasciné par l’Allemagne. « J’ai toujours été impressionné par la langue, la culture et bien sûr le football allemand » explique cet électricien de 36 ans. En 2018, il s’est rendu pour la première fois en Allemagne pour le match d’adieu de son joueur préféré, Bastian Schweinsteiger. Michel se souvient de cette soirée à l’Allianz Arena : « Ce match et les moments qui ont suivi sont inoubliables ».

La pandémie de la Covid-19 a contrarié les plans de Michel qui voulait revenir à Munich pour voir s’affronter l’Allemagne et la France. Et quand on lui demande quelle équipe il aurait soutenu, il répond sans équivoque : « L’Allemagne, bien sûr » avec un léger sourire, avant d’ajouter qu’il n’est pas un grand fan des Bleus.

« Commencer par une victoire contre la France »

Les supporters devront probablement attendre encore un an avant que les deux équipes ne se rencontrent à l'EURO. Michel croit en la réussite de la Mannschaft dans la compétition. « Après une Coupe du monde décevante, l’Allemagne a retrouvé ses forces et va commencer ce tournoi avec une victoire contre la France » prédit le Corse. Il faudra encore attendre un an pour savoir si Michel a raison.