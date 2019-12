Allemagne – Suède : un ‘Clasico’ en quart de finale

Ce samedi soir à Rennes (18h30), l’équipe d’Allemagne défiera la Suède pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde en France. Un match capital à plus d’un titre, car seules les trois meilleures équipes du mondial se qualifieront pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. L’avant-match préparé par DFB.de.

Bilan : L’équipe d’Allemagne féminine a remporté 20 victoires sur ses 28 duels avec le voisin nordique, pour 7 victoires suédoises et 1 seul match nul, qui fut également vierge. L’Allemagne n’a pas su trouver les filets à une seule autre occasion face aux Suédoises : c’était à la Coupe du monde 1991, et le score de 0-4 est aujourd’hui encore synonyme de plus lourde défaite contre la Tre Konor.

Bilan en Coupe du monde : L’Allemagne et la Suède se sont déjà croisées à quatre reprises en Coupe du monde. Le bilan est parfaitement équilibré : après deux victoires consécutives de la Suède en 1991 (4-0) et 1995 (3-2), c’est l’Allemagne qui s’est appropriée les deux manches suivantes en 2003 (2-1) et 2015 (4-1).

Personne ne passe : Après quatre matchs depuis le début de la compétition en France, la Nationalmannschaft n’a toujours pas concédé le moindre but. Une telle performance ne s’était jusqu’ici produite qu’à la Coupe du monde 2007, où l’Allemagne avait soulevé le trophée sans un seul but concédé du début à la fin du tournoi.

Retour en Bretagne : L’équipe de la DFB a déjà joué une fois à Rennes depuis le début de la compétition : pour son entrée en lice face à la Chine, remportée 1-0 grâce à un but de Giulia Gwinn. La Suède a également disputé son premier match du tournoi au Roazhon Park : une victoire 2-0 face au Chili, dans un match qui fut interrompu pendant 40 minutes pour cause de forte pluie.

L’adversaire : La Suède occupe actuellement le 9e rang du classement mondial de la FIFA avec 1962 points, soit 110 points de moins que l’Allemagne, deuxième. Elle fait partie des sept équipes à s’être qualifiées pour chacune des huit Coupes du monde féminines de l’histoire. Si la Suède n’a encore jamais remporté de mondial, elle en a atteint une fois la finale, en 2003, perdue face à l’Allemagne grâce au but en or de Nia Künzer. Les Scandinaves ont également terminé deux fois troisièmes, en 1991 et 2011, et ont remporté un championnat d’Europe en 1984.

Mélange : La Suède mise cette année sur un mélange d’expérience et de jeunesse. Six joueuses comptent moins de 10 sélections chacune, tandis que Caroline Seger (197), Nilla Fischer (179) et Hedvig Lindahl (162) font toutes les trois partie du top-6 des joueuses les plus capées de l’histoire de la sélection. La gardienne Lindahl est la joueuse la plus âgée du groupe (36 ans), Julia Zigiotti la plus jeune (21 ans).

[dfb]