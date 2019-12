Allemagne-Russie le 15 novembre en amical

L’équipe d’Allemagne disputera le 15 novembre 2018 un match amical face à la sélection de Russie. Le lieu du match sera défini le 9 mars par la fédération allemande de football (DFB). Quatre jours plus tard, le lundi 19 novembre (20h45), la Mannschaft disputera son quatrième match de l’UEFA Nations League face aux Pays-Bas.

Le prochain rassemblement de l’équipe de Joachim Löw aura lieu le mois prochain à l’occasion des deux matchs amicaux de prestige contre l'Espagne le 23 mars (20h45, Düsseldorf) et le Brésil quatre jours plus tard (20h45, Berlin). Il s’agira du dernier rassemblement de l’équipe avant son stage de préparation pour la Coupe du monde 2018 à Eppan (Italie, du 23 mai au 9 juin), lors duquel elle disputera deux ultimes tests face à l’Autriche (le 2 juin à 18h) et l’Arabie Saoudite (le 8 juin à 19h30). Cette dernière est qualifiée pour la Coupe du monde en Russie et disputera la match d’ouverture face au pays hôte, le 14 juin à 17h.

L’équipe d’Allemagne entrera en lice pour son premier match du groupe F face au Mexique, le 17 juin (17h). Suivront ensuite les duels face à la Suède (le 23 juin à 20h) et la Corée du Sud (le 27 juin à 16h).