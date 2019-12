Allemagne – Roumanie : l’avant match

Les U21 allemands sont invaincus jusqu’à présent contre la Roumanie, en sept duel. On compte quatre victoires et trois matchs nuls, pour 23 buts inscrits et 7 encaissés en faveur de la Mannschaft. Le seul affrontement entre les deux nations lors d’un EURO U21 a eu lieu en 1998, en Roumanie. Les Allemands, alors entraînés par Hannes Löhr, l’avaient emporté 1-0.En novembre 2009, les U21 sont parvenus à s’imposer 8 buts à 0 contre la Roumanie, soit la deuxième plus large victoire de leur histoire, après le 11-0 contre Saint-Marin. Côté roumain, il s’agit de la plus lourde défaite jamais subie.L’Allemagne a marqué 15 buts lors de ces trois derniers duels face à la « Tricolorii buni ». Le dernier 0-0 date du 1e septembre 1998, à Bucarest.Ce sera la cinquième demi-finale disputée par les U21. Jusqu’à présent, les jeunes allemands se sont imposés à trois reprises (1982, 2009 et 2017). Le seul échec est intervenu en 2015, avec une large défaite (5-0) contre le Portugal.Avec sept points pris en trois rencontres, c’est la phase de groupe la plus réussie par une équipe allemande lors d’un EURO U21. Le précédent record était de six points (2017).L’attaquant du SC Fribourg Luca Waldschmidt, qui a permis à son équipe d’ouvrir le score contre l’Autriche, est en tête du classement des buteurs avec déjà cinq réalisations depuis le début de la compétition. Le record est pour l’instant détenu par le Suédois Marcus Berg, auteur de sept buts lors de l’EURO 2009.Les U21 restent sur 15 matchs sans défaite, dont douze victoires et seulement trois matchs nuls. Pour trouver la trace d’une défaite, il faut remonter au mois d'octobre 2017, quand les hommes de Stefan Kuntz s’étaient inclinés 3-1 contre la Norvège.Benjamin Henrichs a reçu son deuxième carton jaune contre l’Autriche, et devra donc manquer la demi-finale contre la Roumanie.Le sélectionneur Stefan Kuntz conduira les U21 allemands pour la neuvième fois lors d’une rencontre de championnat d’Europe. C’est un record, qu’il partage avec Horst Hrubesch.Ce sont les deux meilleures attaques du tournoi qui vont se rencontrer demain. L’Allemagne, avec 10 réalisations, fait la course en tête alors que les Roumains, auteurs de huit buts depuis le début de la compétition, partagent la deuxième place avec l’Espagne.La Roumanie est une équipe qui n’hésite pas à laisser le ballon à l’adversaire, pour mieux se projeter en contre-attaque. Depuis le début du tournoi, les joueurs de Mirel Radoi n’ont en effet eu la balle que 39% du temps, ce qui représente le deuxième total le plus faible parmi toutes les équipes engagées, juste devant la Pologne (35%).C’est la deuxième participation de la Roumanie à un EURO U21. La première fois c’était en 1998, la « Tricolorii buni » était alors qualifiée d’office en tant que pays hôte.Les Roumains sont sortis en tête de leur groupe de qualification avec 24 points, devant le Portugal (22 points). Avec seulement quatre buts encaissés, la Roumanie possède la meilleure défense de la phase de qualification, à égalité avec l’Angleterre.Depuis mars 2018, les U21 sont sous la direction de l’ancien international Mirel Radoi. Auparavant, il avait entraîné le Steaua Bucarest, club dans lequel il a également passé neuf ans en tant que joueur. Il y a remporté trois fois le championnat de Roumanie (2001, 2005 et 2006). Il a en outre participé à l’EURO 2008 avec l’équipe nationale roumaine.Côté roumain, le principal atout offensif porte un nom : George Puscas. L'attaquant de l'US Palerme est l’auteur de 16 buts en 24 rencontres. Depuis le début de l’EURO, il a déjà trouvé à deux reprises le chemin des filets.

Les U21 allemands ont atteint leur premier objectif en se qualifiant pour les demi-finales de l’EURO ainsi que pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils affronteront la Roumanie, demain à partir de 18h à Bologne, pour une place en finale. Voici les principales informations à connaître avant la rencontre.

