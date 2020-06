Allemagne - Portugal : l'historique

Si l'EURO avait eu lieu cet été, la Mannschaft aurait retrouvé un vieil ami à Munich aujourd'hui. Le Portugal a été l'adversaire de l'Allemagne à quatre reprises au cours d’un championnat d’Europe des nations. Les premières rencontres ont été compliquées pour la Mannschaft, mais la tendance s’est inversée lors des deux derniers affrontements. DFB.de est revenu sur l’histoire des duels germano-portugais à l’EURO.

Strasbourg, 14 juin 1984 : Portugal 0-0 Allemagne

En 1984, les deux pays s’affrontent lors du match d’ouverture du Championnat d'Europe, un privilège du champion en titre, mais malheureusement souvent aussi un lourd fardeau. Les 50 000 spectateurs n'ont eu aucun but à se mettre sous la dent, mais ont en revanche assisté à beaucoup d’erreurs techniques. « Le champion d'Europe est resté dans les starting-blocks », a écrit la DPA (Deutsche Presse Agentur). Et cela malgré un stade fermement acquis à la cause allemande, avec plus de 25 000 supporters présents pour soutenir l’équipe. En criant « arrêtez ! », ils ont fait part de leur mécontentement. Le capitaine Karl-Heinz Rummenigge, placé en milieu de terrain par l'entraîneur national Jupp Derwall, était également déçu après la rencontre. Après le match, le joueur du Bayern Munich a déclaré : « Si j'ai ce que je veux, ma carrière de milieu de terrain est terminée ».

A ses côtés, le jeune Guido Buchwald, qui n'en était qu'à son deuxième match international et qui avait pris place en défense. Cette équipe n'avait pas de meneur de jeu. Le sélectionneur du Portugal, Fernando Cabrita, attribuait le niveau de jeu à la météo : « La chaleur a mis en difficulté les deux équipes. ».

Rotterdam, 20 juin 2000 : Portugal 3-0 Allemagne

La déception côté allemand est encore plus grande 16 ans plus tard lorsque le Portugal, déjà qualifié, s'impose 3-0 avec un onze de départ pourtant remanié. L'entraîneur Coelho avait en effet mis de côté neuf titulaires habituels, mais cela n’a pas suffi. L’Allemagne devait absolument gagner pour atteindre les quarts de finale, mais a également dû faire face à plusieurs coups durs : Juste avant le match, Christian Ziege, Markus Babbel et Jens Jeremies sont contraints de déclarer forfait pour cause de blessure.

Malgré un tir sur le poteau de Marco Bode en première période, la partie vire au cauchemard et Sergio Conceicao inscrit un triplé (35e, 54e, 71e) pour une victoire nette (3-0) de la sélection lusitanienne. « En guise d'adieu, les Allemands se rendent également ridicules », a écrit le FAZ en réaction à cette élimintion prématurée, qui marquait la fin du mandat du sélectionneur national Erich Ribbeck. C'était également le dernier match international de la légende Lothar Matthäus, joueur le plus capé de l’histoire (150 sélections). De nombreux supporters se souviendront d'un Horst Hrubesch, alors entraîneur adjoint, en larmes sur le banc allemand.

Bâle, 19 juin 2008 : Portugal 2-3 Allemagne

En quart de finale de l'EURO 2008, Allemands et Portugais se sont affrontés pour la première fois de leur histoire dans un match à élimination directe. Et ce sont les supporters allemands qui en garderont le meilleur souvenir. En quarts de finale à Bâle, les joueurs de Joachim Löw ont offert leur meilleur match du tournoi et se sont imposés 3-2 contre les coéquipiers de la superstar Cristiano Ronaldo. Bastian Schweinsteiger et Miroslav Klose assurent une avance de deux buts en l’espace de quatre minutes (22e, 26e). Nuno Gomes réduit l’écart avant la mi-temps (40e) mais le capitaine Michael Ballack fait de nouveau le break de la tête (3-1, 61e). Le but de Hélder Postiga en fin de rencontre arrive trop tard, la Mannschaft se hisse en demi-finale.

Pour débuter cette rencontre décisive, le sélectionneur avait décidé de mettre en place un système en 4-2-3-1. Simon Rolfes du Bayer Leverkusen, a fait son apparition au sein des titulaires ce jour-là, en position de milieu récupérateur. « Compacte et cohérente : la tactique de Löw est efficace », a loué le magazine Kicker. Et ce malgré le fait que Joachim Löw était dans les tribunes à ce moment-là, l'UEFA l'ayant suspendu pour un match à cause de son altercation avec le sélectionneur autrichien lors de la rencontre précédente. C’est son assistant Hansi Flick qui a donc conduit les Allemands en demi-finale.

Lviv, 9 juin 2012 : Allemagne 1-0 Portugal

Quatre ans plus tard, les deux équipes se retrouvent, cette fois au premier tour. Ce sont de nouveau les Allemands qui ressortent vainqueur de ce duel, grâce à un but en deuxième période de Mario Gomez (72e). La Nationalmannschaft a su faire preuve de patience avant de porter le coup de grâce à son adversaire. Cristiano Ronaldo a été parfaitement pris en charge Jérôme Boateng et n'a remporté que 30 % de ses duels. Et les Allemands ont eu de la réussite à plusieurs reprises. Juste avant la pause, Pepe frappe sur la barre transversale, avant que le ballon ne rebondisse sur la ligne de but. A la 84e minute, un centre-tir de Nani termine également sa course sur le montant du gardien allemand Manuel Neuer et à la 88e minute, le portier du Bayern effectue cette fois un arrêt spectaculaire face à Varela. « C'est le meilleur gardien de but du monde », s’est alors enthousiasmé au micro de l'ARD l’expert et ancien international Mehmet Scholl.

La performance globale a malgré tout fait l’objet de certaines réserves. Le kicker a écrit : « La sécurité d'abord. L'équipe allemande a remporté son premier match du Championnat d'Europe non pas avec brio, mais avec combativité et efficacité ». Thomas Müller a de son côté déclaré : « On a le sentiment que la chance est de notre côté. C'est toujours bien au début d'un tournoi. Un esprit se développe à partir d'une telle victoire obtenue après un véritable combat ». Même Joachim Löw n'a pas fermé les yeux sur les lacunes que la rencontre a révélées, mais le technicien a préféré rester pragmatique, comme la plupart des supporters : « Nous avons gagné 1-0, et c'est le plus important ».

[dfb]