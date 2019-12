Allemagne – Nigéria, début des huitièmes de finale

Samedi au Stade des Alpes de Grenoble (17h30), l’équipe d’Allemagne défiera le Nigéria pour une place en quart de finale de la Coupe du monde en France. Après trois victoires en trois matchs de poule, six buts parqués et aucun concédé, la Nationalmannschaft veut poursuivre sur sa lancée. Coup de projecteur sur le premier match couperet du tournoi.

Bilan : L’Allemagne et le Nigéria se sont déjà affrontés sept fois, pour sept victoires allemandes. Le Nigéria n’a pas encore inscrit le moindre but face aux dames de la DFB. En coupe du monde, les scores étaient de 4-0 (1991 en Chine) et de 1-0 (2011 en Allemagne).

Suspense : Le Nigéria s’est qualifié sur le fil pour les 1/8e de finale. Avec une victoire (2-0 contre la Corée du Sud) et deux défaites (0-3 contre la Norvège et 0-1 contre la France), le Nigéria a fait partie des quatre meilleurs troisièmes, grâce à une meilleure différence de buts (-2) que le Chili (-3).

L’adversaire : Le Nigéria est 38e au classement mondial de la FIFA. Avec 11 sacres, le Nigéria est la nation la plus titrée en Coupe d’Afrique féminine. La joueuse la plus capée est Maureen Mmadu, avec 101 sélections. La meilleure buteuse est Perpetua Nkwocha, avec 80 buts. Cette année, le Nigéria possède la moins bonne moyenne de possession de balle (36%) parmi toutes les équipes présentes en 1/8e de finale, à égalité avec le Cameroun.

Le sélectionneur : Thomas Dennerby est l’entraîneur de la sélection nigériane. Le Suédois est en poste depuis février 2018 et a déjà remporté une Coupe d’Afrique avec les Super Falcons. Avec la Suède, dont il fut le sélectionneur de 2005 à 2012, il termina troisième à la Coupe du monde 2011 en Allemagne.

Bonne série : L’Allemagne est invaincue depuis le 7 mars 2018 (0-3 contre la France), avec 13 victoires et 2 nuls en 15 matchs. Le record date de 2013/2014, lorsque la Nationalmannschaft resta invaincue sur 18 matchs consécutifs.

La barre des 100 : Alexandra Popp honorera probablement sa 100e sélection avec l’Allemagne ; elle deviendra ainsi la 26e joueuse à passer cette barre symbolique. Avec 47 buts, elle est actuellement la 8e meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe.

