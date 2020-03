Allemagne – Italie à huis clos

La rencontre face à l’Italie prévue le 31 mars (20h45) au Max-Morlock-Stadion de Nuremberg se déroulera sans public, en raison de l’épidémie de coronavirus. Le DFB en a été informée hier par la ville de Nuremberg, qui suit ainsi les directives du gouvernement du Land de Bavière.

Le secrétaire général de la fédération Dr. Friedrich Curtius a réagi : « Le plus important, c’est la santé des gens. Nous échangeons constamment avec les autorités sanitaires et nous faisons confiance à leur expertise. Elles nous ont donné des directives claires, ce qui est très important dans cette période difficile et nous leurs en sommes reconnaissants. Même si bien sûr, c’est décevant de disputer ce classique devant un stade vide. »

La DFB fournira prochainement des informations concernant la procédure de remboursement des billets déjà achetés sur son portail.