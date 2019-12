Allemagne-France le 21 mars

La date du premier match de l’équipe des moins de 21 ans en 2019 a enfin été fixée. L’équipe dirigée par Stefan Kuntz affrontera la France en amical le jeudi 21 mars (18h30) au Stadion Essen. La prévente des billets débutera le jeudi 17 janvier.

Le 26 mars, les espoirs affronteront ensuite l’Angleterre à l’extérieur avant d’entamer l’UEFA EURO U21. L’horaire et le lieu précis de la rencontre restent encore à déterminer.

Essen, terre de football

« Rahn, Hrubesch, Rehhagel, Lippens, pour ne citer qu’eux, ou encore les grands succès du début des années 50, montrent qu’à Essen le football est une tradition encore bien vivante », rappelle Kuntz. « Nous avons hâte d’y jouer notre premier match à domicile de la saison. On espère que les supporters viendront en nombre au stade et qu’ils nous encourageront au moins autant que le Rot-Weiss Essen. »

L’EURO 2019 des moins de 21 ans aura lieu du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin. Dans le groupe B, l’Allemagne sera opposée au Danemark le 17 juin à Udine (20h45), à la Serbie le 20 juin à Trieste (20h45) et à l’Autriche, de nouveau à Udine, le 23 juin (20h45). Le groupe A est lui composé de la Pologne, la Belgique, l’Italie et l’Espagne tandis que le groupe C verra s’opposer la Roumanie, la Croatie, l’Angleterre et la France.

[dfb]