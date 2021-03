Allemagne-Danemark en amical avant l’EURO

C’est contre la sélection du Danemark, le 2 juin prochain, que l’équipe d’Allemagne disputera son premier match de préparation pour l’UEFA EURO, dans le cadre de son stage de pré-tournoi. Le lieu de la rencontre n’est pas encore connu et sera défini ultérieurement. À l’issue de son stage à Seefeld (25 mai – 6 juin), la Mannschaft affrontera ensuite la Lettonie le 7 juin à Düsseldorf, trois jours avant de rejoindre son camp de base au centre « World of Sports » de adidas à Herzogenaurach.

L’Allemagne a déjà affronté le Danemark à 27 reprises, remportant 15 victoires et concédant quatre matchs nuls et huit défaites. La dernière confrontation entre les deux nations, en juin 2017, avait vu Joshua Kimmich égaliser à 1-1 en fin de partie. La dernière victoire face aux Danois remonte à la phase de groupes de l’EURO 2012 : des buts signés Lukas Podolski et Lars Bender avaient permis aux hommes de la DFB de s’imposer 2-1.

[dfb]