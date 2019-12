Allemagne-Belgique : Kuntz appelle Ache

Le sélectionneur Stefan Kuntz a fait appel à un groupe de 23 joueurs pour le prochain match de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans face à la Belgique (le 17 novembre à 16h), comptant pour les qualifications au prochain EURO. Ragnar Ache, du Sparta Rotterdam, a été appelé pour la première fois en U21. Dennis Geiger, absent face à l’Espagne (1-1) et la Bosnie (2-0) au mois d’octobre, est de retour dans le groupe.

« Nous sommes heureux de pouvoir jouer ce grand match devant le beau public de Fribourg », a déclaré Kuntz. « Nous voulons défendre notre première place au classement. » Au sujet de sa nouvelle génération de joueurs, le sélectionneur s’est montré satisfait. « La plupart sont là depuis septembre et ont fait leurs preuves sur le terrain et en dehors. Ragnar Ache joue actuellement une bonne saison en Eredivisie, c’est pourquoi nous aimerions le connaître un peu plus. »

Un entraînement des U21 ouvert au public aura lieu le samedi (16h) sur le terrain du Schwarzwald-Stadion de Fribourg. « Nous voulions donner cette possibilités à ceux qui n’ont pas pu se procurer de billets pour le match », a déclaré le sélectionneur. Avec 14 000 places vendues, le match affiche déjà complet, en raison de l’interdiction par l’UEFA de vendre des billets pour des places debout.

L’Allemagne est actuellement en tête du groupe 9 de qualifications à l’EURO 2021, grâce à ses victoires contre le Pays de Galles (5-1) et la Bosnie-Herzégovine (2-0).

[dfb]