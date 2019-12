Bierhoff : "Les joueurs et les spectateurs ont hâte."

Allemagne-Argentine à Dortmund

Les fans de l'équipe d’Allemagne assisteront bientôt à un nouveau classique du football qui ravivera les souvenirs des finales des Coupe du Monde de 1986, 1990 et 2014. Lors de sa réunion à Francfort-sur-le-Main, le Comité exécutif de la Fédération allemande de football (DFB) a fixé la date, le lieu et l'adversaire du match amical qui aura lieu en octobre : l’équipe de Joachim Löw affrontera donc l'Argentine le 9 octobre 2019 à Dortmund.

Le président de la DFB, Reinhard Grindel, a déclaré : « La direction sportive a exprimé le souhait d’affronter dans la mesure du possible une équipe exceptionnelle et de continuer à développer l'équipe. L'Argentine est l'une des meilleures nations du football mondial et Dortmund, avec son excellente atmosphère, offre un cadre parfait pour le match. »

Bierhoff : « Il est important de se mesurer aux meilleures équipes du monde »

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l'Académie, a expliqué : « Pour remonter au sommet du monde, il est important de se mesurer aux meilleures équipes du monde. Les joueurs et les spectateurs attendent avec impatience un match international contre l'Argentine. Pour l'instant, notre objectif est de nous qualifier pour le Championnat d'Europe. À Wolfsburg, nous voulons bien commencer l’année en affrontant la Serbie. » Le match international contre la Serbie, le 20 mars à Wolfsburg, marque le début d'une nouvelle année pour l'équipe d’Allemagne. Quatre jours plus tard, le match contre les Pays-Bas à Amsterdam est le premier match important de qualification pour le Championnat d'Europe.

Programme de 2019

[dfb]

Allemagne-Serbie, WolfsburgPays-Bas-Allemagne, AmsterdamBiélorussie-AllemagneAllemagne-Estonie, MayenceAllemagne-Pays-Bas, HambourgIrlande du Nord-AllemagneAllemagne-Argentine, DortmundEstonie-AllemagneAllemagne-Biélorussie, MönchengladbachAllemagne-Irlande du Nord, Francfort