Algarve Cup : les U17 débutent par un succès

La sélection nationale U17 s’est imposée 1-0 face aux Pays-Bas pour son entrée en lice dans l’Algarve Cup. Devant les 200 spectateurs présents à l’Estadio Municpal de Lagos au Portugal, Antonis Aidonis a inscrit le seul but du match à la 13e minute pour la sélection allemande emmenée par l’entraîneur Michael Prus.

«C’était une belle entrée en matière dans ce tournoi. Place maintenant à un grand défi avec ce match face à l’Angleterre » a déclaré Michael Prus à l’issu de cette rencontre qui a vu les deux équipes se livrer un duel intense et disputé. Le but du joueur d’Hoffenheim Antonis Aidonis est intervenu sur coup de pied arrêté au début d’une première mi-temps hachée. Le jeu s’est ensuite amélioré de part et d’autre lors 45 dernières minutes, permettant aux deux équipes d’avoir tour à tour leurs occasions de buts même si le match semblait plus enclin à voir les Allemands inscrire le but du 2-0 que les Néerlandais égaliser.

Pour ce tournoi, qui a débuté aujourd’hui, Michael Prus a sélectionné en tout 22 joueurs. L’Angleterre, le prochain adversaire des U17 allemands, attend l’équipe de Michael Prus dimanche à 15h au Stade de l’Algarve à Almancil.