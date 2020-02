Sydney Lohmann et Lena Petermann

Algarve Cup : Giulia Gwinn de retour

Guérie d’une blessure à l’épaule, Giulia Gwinn signe son retour en équipe d’Allemagne. La sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg a rappelé la joueuse de 20 ans dans son groupe de 26 têtes pour l’Algarve Cup, au Portugal. Les Allemandes y affronteront la Suède le jour d’ouverture de la compétition, le 4 mars (18h), puis la Norvège ou le Danemark le 7 mars. Les matchs de classement pour les six dernières équipes se dérouleront le 10 mars, la veille de la finale.

L’équipe d’Allemagne enregistre également les retours de blessure de Svenja Huth (VfL Wolfsburg) et Johanna Elsig (1. FFC Potsdam), ainsi que les retours de Sydney Lohmann (FC Bayern Munich), Lena Petermann (HSC Montpellier) et Laura Freigang (1. FFC Francfort).

Voss-Tecklenburg : « Nous jauger à l’international »

La sélectionneuse souhaite profiter de ce tournoi pour faire durer la bonne dynamique actuelle de l’équipe : « Après avoir terminé sur une victoire à Wembley l’année dernière, nous voulons recréer ce type de bonne performance au Portugal. Wembley était une étape importante pour notre équipe, et nous voulons poursuivre ce travail. Ainsi, l’Algarve Cup nous permettra avant tout de nous jauger à l’international, et de tester certaines choses au niveau indivuduel et tactique. Nous voulons voir beaucoup de joueuses à l’œuvre. »

Les autres nations participantes seront la Suède, le Danemark, la Norvège, le Portugal, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Le tournoi se déroulera dans les villes de Lagos, Parchal et Faro.

[dfb]