Alexandra Popp désignée capitaine face à la France

Pour son premier match en tant que sélectionneuse de l’équipe d’Allemagne féminine à Laval contre la France, Martina Voss-Tecklenburg a convoqué un groupe de 23 joueuses, dont fait partie pour la première fois Marina Hegering du SGS Essen.

La gardienne du VfL Wolfsburg, Almuth Schult est elle absente en raison d’une rougeole et manquera donc la rencontre face à l’équipe hôte du mondial. Des problèmes musculaires ont contraint Linda Dallmann (SGS Essen) et Leonie Maier (FC Bayern Munich) au forfait, tandis que Lena Petermann (1. FFC Turbine Potsdam) souffre encore de douleurs au pied. Le match amical face à la France sera le premier d’une série de 3 matchs tests avant le mondial (du 7 juin au 7 juillet prochain). Les hôtes de la compétition restent sur une série de 8 victoires et ont récemment battu les championnes du monde en titre, les USA (3-1).

« Nous nous réjouissons à l’idée de disputer ce premier match international car cela fait suite à notre stage à Marbella. Nous savons que les Françaises sont en super forme, elles ont fait forte impression ces derniers mois. Mais nous avons hâte à ce challenge. Ce sera important pour voir où nous nous situons réellement. »

Voss-Tecklenburg : « Popp et Huth sont des leaders »

Alexandra Popp a été désignée capitaine de l’équipe, sa remplaçante sera Svenja Huth. Elle succède ainsi à Dszenifer Marozsan qui a décidé en toute conscience de céder son brassard de capitaine. « Dszeni est venue me faire part de sa décision pendant le stage. Cela ne change rien. Dszeni était, est et restera une joueuse importante de l’équipe. Elle sera aussi investie qu’auparavant », explique Voss-Tecklenburg.

Elle enchaîne : « Nous avons décidé avec le staff de faire d’Alexandra Popp notre nouvelle capitaine. Elle partagera ce rôle avec sa coéquipière Svenja Huth. Toutes deux ont une certaine présence dans l’équipe, deux caractères bien différents mais ont toutes deux connu une progression fulgurante ces dernières années. Ce sont deux leaders, sur et en dehors du terrain, qui se complètent bien et qui veulent aller de l’avant.

Popp : « C’est un grand honneur »

« Je suis vraiment heureuse, c’est un grand honneur d’être capitaine et de représenter cette équipe. Ce n’était pas forcément évident et je dois les remercier pour la confiance qu’ils m’accordent. Je suis consciente des responsabilités que cela engendre, mais je suis prête. Je vais faire comme je l’ai toujours fait, c’est-à-dire tout faire pour l’équipe et tirer tout le monde vers le haut », a réagi Alexandra Popp.

« Pour moi, c’est quelque chose de spécial. Je connais Poppi (Alexandra Popp, ndlr) depuis longtemps maintenant donc je pense que nous ferons du bon travail ensemble et qu’on se complètera bien. Je me réjouis de ce nouveau rôle et d’être à l’avenir un intermédiaire entre la sélectionneuse et les joueuses », complète Svenja Huth.

Les féminines s’envoleront lundi 25 février pour la France pour y disputer leur premier match amical. Elles seront de retour le 1er mars en Allemagne et s’entraîneront encore quelques jours à Munich.

Le groupe retenu pour l’amical face à la France :

Lisa Schmitz, Merle Frohms, Meike Kämpfer

Carolin Simon, Kathrin Hendrich, Lena Goeßling, Verena Schweers, Sara Doorsoun, Johanna Elsig, Felicitas Rauch, Marina Hegering

Lea Schüller, Dszenifer Marozsan, Alexandra Popp (C), Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Melanie Leupolz, Svenja Huth, Lina Magull, Turid Knaak, Lena Lattwein, Sydney Lohmann, Lena Oberdorf

[dfb]