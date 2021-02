Alex Popp : « Il était important d’envoyer un signal »

Après trois mois d’absence sur blessure, Alexandra Popp s’apprête à faire son comeback en équipe d’Allemagne pour les matchs contre la Belgique ce dimanche (18h00) et contre les Pays-Bas mercredi (18h30), dans le cadre du tournoi Trois Nations, Un But. En interview, la capitaine de 29 ans a évoqué ce tournoi symbolique, la forme actuelle de l’équipe, et notamment sa participation à une campagne de sensibilisation très particulière en faveur du coming-out des footballeurs et footballeuses.

Alexandra Popp au sujet…

… de la campagne ‘’Ihr könnt auf uns zählen’’ (‘’Comptez sur nous’’) lancée par le magazine 11Freunde : Chacun devrait pouvoir aimer et vivre comme il le souhaite. Sur un terrain de football, aimer les hommes ou les femmes n’a pas d’importance. Seuls comptent le talent et la performance, qui ne sont en rien altérés par le fait d’aimer quelqu’un. Je pense même que faire son coming-out peut être une libération, qui permettrait de jouer encore mieux. Pour moi et pour tous ceux qui ont participé à cette campagne, il était important d’envoyer un signal. Nous sommes en 2021, et il est suffisamment triste de devoir encore se poser la question. Nous devons être là pour ces gens, et les soutenir lorsqu’ils ont le courage de se dévoiler.

… des premiers jours du premier rassemblement de l’année : Je suis d’abord très heureuse d’être à nouveau présente en équipe d’Allemagne. J’étais absente pendant plus longtemps que prévu. L’ambiance est très bonne.

… des prochains matchs et de l’absence de public : Jouer sans public est vraiment dommage. Les fans nous manquent, leurs encouragements qui nous permettent de nous surpasser… Les tribunes vides rendent les matchs encore plus fatigants mentalement. Mais nous l’acceptons, car nous sommes satisfaites de pouvoir jouer. Le tournoi qui vient est important. Tous nos matchs de cette année doivent nous permettre de poursuivre notre progression. Nous avons donc l’objectif clair de gagner ces deux matchs, et de passer un palier.

… du projet de jeu de la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg : Notre but est de dominer. Dans l’idéal, nous voulons la possession du ballon, afin d’imposer notre jeu à l’adversaire et de marquer beaucoup de buts à la suite de bonnes combinaisons. En défense, il s’agit d’être compactes et de donner le moins d’occasions possibles à l’adversaire.

… de sa forme actuelle : Je pense ne pas être encore à 100%, mais je n’en suis pas loin. Je ressens le retard que j'ai accumulé. Pour revenir, j'ai tout simplement besoin de temps, et surtout de temps de jeu. Je suis prête pour tout ce qui vient.

… d’Almuth Schult, revenue s’entraîner avec l’équipe : Tous ceux qui connaissent Almuth savent que c’est une battante. Elle accepte sa situation actuelle de manière très fairplay, mais on sent aussi qu’elle ne veut pas s’en contenter, et qu’elle veut changer la donne en étant performante. Cela prouve son caractère : elle n’abandonne pas, et quand elle a un objectif en tête, elle veut l’atteindre. Elle reste un leader important du groupe, et travaille beaucoup pour retrouver son niveau. Et malgré sa courte présence ici, elle s’entraîne incroyablement bien. En un-contre-un, elle arrête pratiquement tout. On ressent seulement qu’il lui manque encore du temps de jeu, mais c’est bien normal.

… des matchs qui viennent : La Belgique a énormément avancé ces dernières années et joue bien au ballon. Notamment Tessa Wullaert est une excellente joueuse, capable de décider du sort d’un match. Il faudra faire attention. Les Pays-Bas sont encore plus forts, surtout après ses succès récents. Pour nous, ce seront deux bons tests, et il faudra sans doute être au maximum de nos capacités.

… de la marge de progression du football féminin : Il faudrait que tous les clubs disposent de structures de haut niveau, et dans l’idéal faire en sorte que la Bundesliga féminine devienne un championnat entièrement professionnel, ce qui n’est tout simplement pas le cas à l’heure actuelle. Ce serait déjà un très grand pas d’effectué. La formation des joueuses serait ainsi de meilleure qualité, et les conditions plus équilibrées.

… de son temps de jeu lors des prochains matchs : Je ne sais pas encore si je jouerai ! Je vais me laisser surprendre. Nous avons beaucoup de joueuses dans l’équipe et nous aimons les voir à l’œuvre. Je comprends donc qu’il y ait souvent des changements. De plus, Wolfsburg et le Bayern vont bientôt jouer tous les trois jours pendant un certain temps. Cela aura certainement son importance dans les décisions de la sélectionneuse.

[dfb]