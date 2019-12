Adidas et la fédération présentent le nouveau maillot de la Nationalmannschaft

La DFB et son équipementier Adidas ont officiellement présenté le nouveau maillot de l’équipe nationale. Il sera porté pour la première fois par les joueurs à l’occasion du match contre la Biélorussie, dans le cadre des qualifications pour l’EURO 2020 (samedi, 20h45).

Pour ce nouveau maillot domicile, les designers ont opté pour un style artistique avec des rayures qui s’inscrivent parfaitement dans la tendance « streetwear » en vogue actuellement. À côté de ces éléments novateurs, cette nouvelle tenue fait la part belle aux aspects traditionnels qui ont toujours été associés à la Mannschaft. Ainsi, on retrouve au bout des manches les couleurs du drapeau allemand (noir, rouge et jaune), et également les quatre étoiles, placées au-dessus du logo, rappelant les quatre titres de champions du monde acquis en 1954, 1974, 1990 et 2014.

Pour Oliver Bierhoff, il s’agit d’un « parfait mélange de modernité et de tradition », alors que Serge Gnabry s’est réjoui de cette nouvelle tenue « qui a du style ». « Les rayures noires, rouges et jaunes me plaisent aussi énormément. Quand tu sais qu’un nouveau maillot va sortir, tu as d’autant plus hâte de jouer le prochain match », a déclaré l’avant-centre du Bayern Munich.

Celui-ci est disponible dés à présent, tout d’abord exclusivement dans le Fan-Shop de la DFB, sur adidas.de/Deutschland et dans les magasins Adidas. Il sera ensuite mis en vente dans l’ensemble des commerces spécialisés à partir du 18 novembre.

La réplique est vendue 89,95 Euros (69,95 pour les enfants). La version authentique, équipée de la technologie Adidas Heatready, est quant à elle disponible au prix de 129,95 Euros.

[dfb]