« Accompagner les jeunes talents au plus haut niveau »

L’équipe nationale U21 débute le 2 juin sa préparation pour l’EURO, qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin). L’objectif sera de conserver le titre obtenu il y a 2 ans. Le même jour, la Nationalmannschaft se rendra à Venlo dans l’optique de son match qualificatif pour l’EURO 2020 face à la Biélorussie (8 juin, 20h45) avant de rentrer à la maison, à Mayence pour affronter l’Estonie (11 juin, 20h45). À cette occasion, les deux sélectionneurs, Joachim Löw et Stefan Kuntz, se sont livrés au site DFB.de.

DFB.de : Comment voyez-vous les semaines qui arrivent ?

Joachim Löw : Nous voulons reprendre là où nous en étions restés en mars, avec la victoire face aux Pays-Bas. Nous avons commencé à écrire un nouveau chapitre, notre équipe vit une période excitante. Notre devoir est de donner la bonne direction à l’équipe et d’accompagner au mieux chaque joueur. Pas besoin de grand discours : nous voulons gagner ces deux matchs, tout autre résultat serait une déception. C’est pourquoi nous allons nous préparer sérieusement, même si les joueurs sont fatigués en cette fin de saison, physiquement et mentalement.

Stefan Kuntz : Si on devait comparer la période avec une course de fond, je dirais que nous sommes dans la dernière ligne droite. Le championnat d’Europe est l’objectif principal, pour lequel nous nous sommes préparés pendant tout ce temps.

DFB.de : Vous avez décidé d’un commun accord que Jonathan Tah et Lukas Klostermann seraient sélectionnés avec les A mais qu’ils disputeraient ensuite l’Euro avec les U21. Qu’est-ce qui vous a poussés à faire ce choix ?

Löw : Jonathan Tah connaît cette situation, il fait partie des cadres des U21, il en est d’ailleurs le capitaine. Mais dans le même temps, nous voulons l’amener progressivement vers le plus haut niveau, nous pensons qu’il en a le potentiel. C’est la même chose pour Lukas Klostermann, il est également l’un des leaders dans sa catégorie d’âge, et a fait preuve d’une constance incroyable cette saison avec Leipzig. Nous voulons essayer différentes combinaisons dans le secteur défensif, donc ils pourraient jouer un rôle à l’avenir. En principe, les joueurs qui ont connu l’équipe première gagnent en confiance. Donc ça ne peut que profiter aux U21 pour l’EURO.

Kuntz : Nous sommes heureux que Jona et Lukas puissent disputer l’Euro avec nous. Ce sont deux vrais leaders, sur et en dehors du terrain, donc je ne pense pas que ça sera une difficulté pour eux d’arriver plus tard dans le groupe. Et pour la suite de leur carrière, accumuler de l’expérience lors d’un tournoi international leur sera bénéfique.

DFB.de : Quelle importance accordez-vous aux échanges entre les responsables des différentes catégories ?

Löw : C’est évident que nous devons nous mettre d’accord. Le meilleur exemple c’est en 2017, quand nous avons remporté la Coupe des Confédérations et l’EURO U21. Marcus Sorg joue pour cela un rôle très important. C’est lui qui sert de lien entre les A et les équipes de jeunes. Une chose est claire : la Mannschaft est aux yeux du public ce qu’il y a de plus important. De toute façon, notre objectif commun est d’accompagner les jeunes joueurs vers le plus haut niveau.

Kuntz : Jogi et moi échangeons très régulièrement, surtout avant les périodes internationales. Nous ne parlons pas seulement des forces et des faiblesses de chaque joueur, mais également de leurs évolutions individuelles lors des prochaines années.

DFB.de : Monsieur Kuntz, est-ce difficile de toujours voir ses meilleurs éléments partir chez les A ?

Kuntz : C’est une joie ! Comme coach des U21, c’est mon devoir de préparer les joueurs à l’équipe première. Être sélectionné chez les A, c’est ce qu’il y a de plus beau pour un joueur, je le sais moi-même de par mon expérience. Nos succès, ce ne sont pas seulement les titres, mais surtout comment nous permettons aux joueurs de progresser pour pouvoir prétendre à l’équipe nationale.

DFB.de : Jetons un œil sur les échéances qui vous attendent : quels sont vos objectifs pour ce tournoi ?

Kuntz : C’est toujours compliqué de parler de « défendre son titre », car nous partons avec une équipe complètement différente. Malgré tout, nous avons toujours autant d’ambitions, et nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous visons au minimum les demi-finales, car cela signifierait la qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le nul 2-2 face à la France et la victoire 2-1 face à l’Angleterre avant l’EURO nous ont donné une impulsion.

DFB.de : Monsieur Löw, après la grande performance à Amsterdam et la victoire face aux Pays-Bas, tout le monde s’attend à ce que vous preniez six points lors de ces deux matchs. Vous êtes évidemment favoris, mais n’y a-t-il pas un risque de sous-estimer les adversaires ?

Löw : Nous sommes habitués, l’Allemagne fait toujours partie des favoris. Cela ne nous met pas de pression supplémentaire. Le fait est que nous sommes en train de construire une nouvelle équipe, et que nous nous trouvons donc dans la phase où il peut y avoir des difficultés. Nous accordons beaucoup de confiance à nos joueurs, mais il faut aussi accepter qu’ils puissent faire des erreurs, l’important est qu’ils prennent du plaisir sur le terrain. Je suis intimement persuadé que, malgré la longue saison, nous allons remporter ces deux matchs. En tout cas, nous n’allons pas sous-estimer nos adversaires, qui seront tous deux extrêmement motivés contre nous.

DFB.de : Monsieur Kuntz, vous démarrez l’EURO U21 le 17 juin face au Danemark. Quel est le programme d’ici-là ?

Kuntz : Nous allons effectuer notre préparation dans le Tyrol du Sud du 2 au 11 juin pour, on l’espère, jouer 5 matchs à l’EURO. Les 27 joueurs devront gagner leur place pour figurer dans le groupe pour la compétition. Arne Maier et Nadiem Amiri sont légèrement blessés, nous devrons donc suivre attentivement comment leur état évolue jusqu’au 6 juin. Dans le cadre de cette préparation intensive auront lieu un entraînement et un match amical ouverts au public.

DFB.de : Toni Kroos et Marc-André ter Stegen seront absents pour ces rencontres. Julian Draxler et Jonas Hector effectuent quant à eux leur retour dans l’effectif. Pour quelles raisons ?

Löw : Toni a eu des problèmes musculaires dernièrement à Madrid. Je préfère qu’il se soigne, car le plus important est qu’il revienne au top de sa forme. Julian Draxler est de retour ; il avait dû manquer les matchs du mois de mars pour cause de blessure. Concernant Hector, il a connu une phase difficile avec Cologne, mais il a montré du caractère et de la personnalité. Cette année, son club est remonté, et il fait partie des joueurs les plus constants. Nous l’avons toujours gardé à l’œil, et il a mérité d’être de nouveau appelé. Marc doit malheureusement déclarer forfait, car il ressent des douleurs au genou depuis quelques jours et n’a pas pu s’entraîner non plus avec le FC Barcelone. En ce qui concerne Manu (Manuel Neuer, ndlr), nous l’avons sélectionné, nous attendrons de voir comment évolue sa blessure pour déterminer s’il est apte à jouer ou non.

