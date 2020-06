À la fin, c’est l’Allemagne qui détient les records

Ce soir, le match entre la Turquie et l’Italie au Stadio Olimpico de Rome aurait dû donner le coup d’envoi du Championnat d’Europe 2020 . À cause de la pandémie de la Covid-19, le tournoi est repoussé à l’été 2021. À la place du match, DFB.de se propose de compiler dix informations essentielles sur les participations de l’Allemagne à l’EURO.

Pluie de records

La sélection allemande , avec l’Espagne, est l’équipe la plus titrée, après les succès de 1972, 1980 et 1996. L’équipe de la DFB a été trois fois vice-championne d’Europe et partage ce record avec la Russie/l’Union Soviétique. Mais l’Allemagne détient aussi le record du nombre d’apparitions en finale (6), aucune autre équipe n’ayant réussi à l’atteindre plus de quatre fois. Avec neuf participations à une demi-finale, la Mannschaft détient un autre record, puisqu’aucune autre nation n’en compte plus que six (URSS/Russie). L’Allemagne est aussi la seule équipe de l’histoire de l’EURO à avoir atteint la finale trois fois de suite, entre 1972 et 1980.

Toujours présente

La Mannschaft est l’unique nation à avoir participé à chaque édition depuis 1972, soit douze participations consécutives. Elle détient également deux autres records : le nombre de matchs joués (49) et celui de victoires (26). L'Allemagne a également disputé le plus grand nombre de matchs à élimination directe (19, suivie par la France avec 15) et a également célébré le plus grand nombre de victoires lors des matchs de phase finale (11, hors tirs au but).

Buts en série

En phase finale, l’Allemagne a marqué le plus grand nombre de buts (72) mais détient aussi le record du nombre de buts encaissés (48). Les matchs les plus prolifiques de la Mannschaft sont les victoires 4-2 contre la Yougoslavie en demi-finale de l’édition 1976 (après prolongation) et contre la Grèce en quart de finale en 2012.

Champions des prolongations

L’Allemagne a remporté quatre des cinq matchs où elle a joué les prolongations, un autre record. La seule défaite, aux tirs au but, date de la finale 1976 contre la Tchécoslovaquie.

Séries sans fin

La Mannschaft a aussi connu une très longue série de matchs sans défaite : entre 1972 et 1984, l’équipe de la DFB enchaîne dix matchs et reste invaincue (sans compter les séances de tirs au but). Seuls l’Espagne (14) et le Portugal (11) ont fait mieux. L’Allemagne n’a encaissé aucun but lors des quatre premiers matchs de l’EURO 2016 en France. L’Espagne détient le record, avec sept matchs consécutifs entre 2012 et 2016 (sans compter les séances de tirs au but).

Record de longévité

Avec un total de quatre participations au Championnat d’Europe, Lothar Matthäus (1980, 1984, 1988, 2000), Lukas Podolski et Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016) se partagent la deuxième place des joueurs avec le plus grand nombre de participations. Seul Iker Casillas a participé à plus de Championnats d’Europe (5). Cependant, il n’est entré en jeu que lors de trois éditions. Matthäus, Podolski et Schweinsteiger sont donc les seuls joueurs à avoir réellement foulé le terrain lors de quatre tournois.

Incroyable Schweinsteiger

Seul Cristiano Ronaldo a disputé plus de matchs de Championnat d'Europe (21) que Bastian Schweinsteiger (18). Parmi les joueurs allemands, Philipp Lahm détient la deuxième place avec 14 matchs disputés. Schweinsteiger est également le meilleur passeur décisif allemand en championnat d'Europe (5).

Meilleurs buteurs

Quatre joueurs allemands ont été sacrés meilleur buteur de la compétition : Gerd Müller en 1972, Dieter Müller en 1976, Klaus Allofs en 1980 et Karl-Heinz Riedle en 1992. Jürgen Klinsmann et Mario Gomez ont tous deux marqué un total de 5 buts lors d’un EURO, un record en équipe d’Allemagne.

Une longue carrière

Lothar Matthäus détient le record de la plus longue période entre son premier match et son dernier match de Championnat d’Europe (entre le 14 juin 1980 et le 20 juin 2000, soit 20 ans et 6 jours). Jusqu’à l’EURO 2016, il détenait également le record du joueur le plus âgé à être entré en jeu. Matthäus a joué son dernier match contre le Portugal à 39 ans et 91 jours, mais a été battu par l’international hongrois Gabor Kiraly, qui est devenu le joueur le plus âgé à avoir participé à un EURO, à 40 ans et 74 jours.

Éternel Löw

Joachim Löw a disputé 17 matchs de Championnat d’Europe, un record pour un entraîneur dans l’histoire de l’EURO. Il est suivi par le Turc Fatih Terim et par son compatriote Berti Vogts (11 matchs chacun). Löw est également le seul entraîneur à avoir mené l'équipe de la DFB lors de trois Championnats d’Europe différents (2008, 2012, 2016). Seul le Suédois Lars Lagerbäck a participé à plus d’EURO en tant qu’entraîneur. Löw détient également le record du plus grand nombre de victoires à ce poste (onze, sans compter les victoires acquises aux tirs aux buts).