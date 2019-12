75.000 € d’amende pour l’Eintracht Francfort

La commission de discipline de la Fédération allemande de football (DFB) a sanctionné l’Eintracht Francfort en commission accélérée à hauteur de 75.000 € pour six cas de comportements antisportifs de ses supporters suite au dépôt d’accusation du Comité de contrôle. Le club doit consacrer jusqu’à 25.000 dans des mesures techniques, sécuritaires, infrastructurelles et de lutte contre la violence, ce que l’Eintracht doit prouver à la Fédération allemande de football avant le 31 août.

Lors des matchs de Bundesliga face à Hanovre (14 octobre), Dortmund (21 octobre) et Hambourg (12 décembre) tout comme lors de ceux de Coupe d’Allemagne face au FC Schweinfurt (24 octobre) et au FC Heidenheim (20 décembre), les supporters de Francfort se sont fait remarqués pour avoir déclenché des fumigènes. De plus, ces supporters ont lancé des rouleaux de papier en direction du terrain pendant le match face à Schweinfurt et juste avant la rencontre de Bundesliga face à Cologne. Ces incidents ont entraînés des interruptions et des retards dans 4 des 6 rencontres citées.